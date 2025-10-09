Известная актриса Джулия Робертс в 90-х годах влюбила в себя огромное количество людей после выхода фильма "Красотка". Спустя 35 лет знаменитость решила повторить свой культовый образ, в котором она была на "Золотом глобусе".

Джулия Робертс обожает классические костюмы, поэтому часто их примеряет на светские события, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как оделась Джулия Робертс?

Красавица на Неделе моды в Нью-Йорке решила повторить культовый выход с церемонии "Золотой глобус" 1990 года. Знаменитость надела темно-серый костюм кроя оверсайз от бренда Givenchy. Под низ она надела светло-серую рубашку с темно-синим галстуком. Этот образ был отсылкой к ее культовому образу в костюме Armani.

Новый выход Джулии Робертс дополняет интересная деталь – прическа в стиле 90-х, в которой актриса появлялась в романтической комедии "Красотка". Джулия зачесала челку набок, а остальные волосы собрала в твист на затылке. Актриса дополнила образ очками с черной оправой, сумкой в черном цвете и обувью на каблуках.

Широкие брюки с высокой талией и свободный жакет оверсайз, которые вместе образуют костюм, никогда не выйдут из моды, пишет Who What Wear. Верх можно комбинировать с низом, создавая интересные образы. Штанный костюм хорошо смотрится с кроссовками, лоферами, туфлями или сапогами на каблуках. Под низ можно одевать футболку, лонгслив или рубашку.

