Сяючий манікюр: найтрендовіший дизайн цього літа

Ефект cat eye увійшов в моду у 2025 році. Не дивно, що він одразу підкорив серця багатьох модниць. Адже залишитись байдужим до цього сяйва просто неможливо.

Манікюр з таким дизайном може виглядати абсолютно по-різному. Особливо якщо поєднати цей ефект з різноманітними декоративними елементами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який манікюр в моді влітку 2025?

У стилі принцеси

Завдяки ефекту cat eye можна творити по-справжньому казкові нігті. Вони сяятимуть наче вбрання принцес з усім відомих мультиків.

Лайфхак! Аби додати ще більше блиску, можна додатково використати шимер.

Як у русалоньки

Цей манікюр стане чудовим варіантом саме на літо. Окрім того, що такий дизайн виглядає неймовірно витончено, він ще й дарує прекрасний "морський" настрій.

Квіткові мотиви

Навесні та влітку природа дає нам можливість побачити безліч унікальних квітів. Аби надовше зберегти настрій, що дарує ця пора, варто урізноманітнити нігтьовий дизайн саме такими прикрасами.

Шалена смужка

Ефект cat eye у поєднанні зі смужкою створює дійсно вау-ефект. Здається, що на нігтях виникає справжня оптична ілюзія.

Наче крило метелика

Метелики – це тендітні прекрасні створіння, які тішать наше око у теплу пору. Здається, що на крильцях цих прекрасних комах знаходяться унікальні картини, створені відомими художниками. Проте насправді це природа вималювала неймовірні візерунки, які зачаровують з перших секунд.

Щоб додати цей малюнок на нігті, необов'язково вміти малювати. Можна скористатися готовими наліпками і створити такий дизайн лише за декілька секунд.