Чому волосся електризується: відповідь вас шокує
Електризація волосся – явище знайоме багатьом, особливо в холодну пору року. Також його можна помітити після застосування певних косметичних засобів.
Щоб зрозуміти, чому волосся електризується, потрібно розглянути фізичні процеси, що лежать в основі цього явища, а також вплив навколишнього середовища та інших факторів, пише 24 Канал.
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Чому виникає електризація волосся
Електризація волосся може виникати з багатьох причин. Основні з них:
- Тертя
При терті волосся з іншими матеріями, наприклад, тканинами або пластиковими гребінцями, відбувається перенесення електронів. Одні матеріали віддають електрони, а інші їх приймають. В результаті на одному об'єкті накопичується позитивний заряд, а на іншому – негативний.
Заряд може відбуватися при контакті з:
- шапками;
- подушками;
- гребінцями;
- тканинами і так далі.
Як зробити волосся гладшим / Фото Unsplash
Зверніть увагу! Волосся "заряджається" переважно при контакті з синтетичними тканинами.
- Сухість повітря
У сухому повітрі концентрація водяних молекул зменшується, відповідно, волосся стає більш схильним до електризації. Саме тому, таке явище виникає частіше влітку ніж восени.
- Використання агресивних засобів
Занадто агресивні засоби можуть зневоднювати волосся. Відповідно, збільшується його схильність до накопичення статичного заряду.
Як зробити так, щоб волосся не було електризоване / Фото Unsplash
Як зменшити електризацію волосся
- Регулярне зволоження
Маски для волосся, кондиціонери або олії допоможуть утримувати вологу всередині волосся, що робить його менш схильним до електризації.
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- Використання антистатичних засобів
Існують спеціальні спреї і сироватки, які мають антистатичні властивості. Вони створюють на поверхні волосся тонку плівку.
Чому волосся встає дибки / Фото Unsplash
- Уникайте синтетичних матеріалів
Одяг і головні убори з натуральних тканин (наприклад, бавовна або вовна) знижують ймовірність електризації, оскільки вони менш схильні до накопичення статичного заряду в порівнянні з синтетичними матеріалами, такими як поліестер чи нейлон.
Лайфхак! Іонізуючі фени допомагають нейтралізувати позитивний заряд на волоссі, що зменшує електризацію і робить волосся більш гладким і блискучим.