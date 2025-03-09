Чому волосся електризується: відповідь вас шокує

Електризація волосся – явище знайоме багатьом, особливо в холодну пору року. Також його можна помітити після застосування певних косметичних засобів.

Щоб зрозуміти, чому волосся електризується, потрібно розглянути фізичні процеси, що лежать в основі цього явища, а також вплив навколишнього середовища та інших факторів, пише 24 Канал.

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Чому виникає електризація волосся

Електризація волосся може виникати з багатьох причин. Основні з них:

Тертя

При терті волосся з іншими матеріями, наприклад, тканинами або пластиковими гребінцями, відбувається перенесення електронів. Одні матеріали віддають електрони, а інші їх приймають. В результаті на одному об'єкті накопичується позитивний заряд, а на іншому – негативний.

Заряд може відбуватися при контакті з:

шапками;

подушками;

гребінцями;

тканинами і так далі.



Як зробити волосся гладшим / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Волосся "заряджається" переважно при контакті з синтетичними тканинами.

Сухість повітря

У сухому повітрі концентрація водяних молекул зменшується, відповідно, волосся стає більш схильним до електризації. Саме тому, таке явище виникає частіше влітку ніж восени.

Використання агресивних засобів

Занадто агресивні засоби можуть зневоднювати волосся. Відповідно, збільшується його схильність до накопичення статичного заряду.



Як зробити так, щоб волосся не було електризоване / Фото Unsplash

Як зменшити електризацію волосся

Регулярне зволоження

Маски для волосся, кондиціонери або олії допоможуть утримувати вологу всередині волосся, що робить його менш схильним до електризації.

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Використання антистатичних засобів

Існують спеціальні спреї і сироватки, які мають антистатичні властивості. Вони створюють на поверхні волосся тонку плівку.



Чому волосся встає дибки / Фото Unsplash

Уникайте синтетичних матеріалів

Одяг і головні убори з натуральних тканин (наприклад, бавовна або вовна) знижують ймовірність електризації, оскільки вони менш схильні до накопичення статичного заряду в порівнянні з синтетичними матеріалами, такими як поліестер чи нейлон.

Лайфхак! Іонізуючі фени допомагають нейтралізувати позитивний заряд на волоссі, що зменшує електризацію і робить волосся більш гладким і блискучим.