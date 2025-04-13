Для цього потрібно дотримуватись певних правил. Зокрема, використовувати правильну техніку фарбування, пише 24 Канал.
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Що потрібно, аби пофарбувати брови вдома
Щоб пофарбувати брови вдома, потрібно не так багато обладнання:
- фарба для брів;
- окисник;
- тонкий пензлик для нанесення фарби;
- щіточка для брів;
- жирний крем чи вазелін;
- ватні палички;
- ватні диски.
Зверніть увагу! Деякі використовують фарбу для волосся, аби фарбувати брови. Однак насправді цього робити не варто. Річ у тім, що фарбник для волосся більш агресивний.
Як проводити фарбування:
- Спочатку потрібно очистити брови та шкіру навколо від макіяжу, а також забруднень.
- Далі необхідно знежирити цю зону (для цього підійде міцелярна вода).
- Нанесіть крем чи вазелін навколо брів, щоб захистити шкіру.
- Починайте фарбування. Фарбувати потрібно знизу і догори. Таким чином брови виглядатимуть природно.
- Залиште фарбу на час, що вказаний на упаковці. Більше тримати непотрібно.
- Змийте фарбу.
Важливо! Перед нанесенням фарби, змішайте її з окисником у вказаній на упаковці пропорції.
Техніка нанесення фарби:
Поради для якісного фарбування:
- проводьте тест на алергію перед тим як використовувати фарбу;
- чим довше ви тримаєте фарбу, тим темнішим буде колір;
- якщо ви не впевнені, що пофарбуєте брови правильно та рівно, зробіть попередню розмітку;
- відтінок фарби для брів має бути близьким до кольору волосся.