Для цього потрібно дотримуватись певних правил. Зокрема, використовувати правильну техніку фарбування, пише 24 Канал.

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Що потрібно, аби пофарбувати брови вдома

Щоб пофарбувати брови вдома, потрібно не так багато обладнання:

фарба для брів;

окисник;

тонкий пензлик для нанесення фарби;

щіточка для брів;

жирний крем чи вазелін;

ватні палички;

ватні диски.

Зверніть увагу! Деякі використовують фарбу для волосся, аби фарбувати брови. Однак насправді цього робити не варто. Річ у тім, що фарбник для волосся більш агресивний.

Як проводити фарбування:

Спочатку потрібно очистити брови та шкіру навколо від макіяжу, а також забруднень. Далі необхідно знежирити цю зону (для цього підійде міцелярна вода). Нанесіть крем чи вазелін навколо брів, щоб захистити шкіру. Починайте фарбування. Фарбувати потрібно знизу і догори. Таким чином брови виглядатимуть природно. Залиште фарбу на час, що вказаний на упаковці. Більше тримати непотрібно. Змийте фарбу.

Важливо! Перед нанесенням фарби, змішайте її з окисником у вказаній на упаковці пропорції.

Техніка нанесення фарби:

Поради для якісного фарбування: