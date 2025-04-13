Для цього потрібно дотримуватись певних правил. Зокрема, використовувати правильну техніку фарбування, пише 24 Канал.

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Що потрібно, аби пофарбувати брови вдома

Щоб пофарбувати брови вдома, потрібно не так багато обладнання:

  • фарба для брів;
  • окисник;
  • тонкий пензлик для нанесення фарби;
  • щіточка для брів;
  • жирний крем чи вазелін;
  • ватні палички;
  • ватні диски.

Зверніть увагу! Деякі використовують фарбу для волосся, аби фарбувати брови. Однак насправді цього робити не варто. Річ у тім, що фарбник для волосся більш агресивний.

Як проводити фарбування:

  1. Спочатку потрібно очистити брови та шкіру навколо від макіяжу, а також забруднень.
  2. Далі необхідно знежирити цю зону (для цього підійде міцелярна вода).
  3. Нанесіть крем чи вазелін навколо брів, щоб захистити шкіру.
  4. Починайте фарбування. Фарбувати потрібно знизу і догори. Таким чином брови виглядатимуть природно.
  5. Залиште фарбу на час, що вказаний на упаковці. Більше тримати непотрібно.
  6. Змийте фарбу.

Важливо! Перед нанесенням фарби, змішайте її з окисником у вказаній на упаковці пропорції.

Техніка нанесення фарби:

Поради для якісного фарбування:

  • проводьте тест на алергію перед тим як використовувати фарбу;
  • чим довше ви тримаєте фарбу, тим темнішим буде колір;
  • якщо ви не впевнені, що пофарбуєте брови правильно та рівно, зробіть попередню розмітку;
  • відтінок фарби для брів має бути близьким до кольору волосся.