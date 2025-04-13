Для этого нужно придерживаться определенных правил. В частности, использовать правильную технику окрашивания, пишет 24 Канал.
Читайте также Не используйте белый карандаш для глаз: замените его этим
Что нужно, чтобы покрасить брови дома
Чтобы покрасить брови дома, нужно не так много оборудования:
- краска для бровей;
- окислитель;
- тонкая кисточка для нанесения краски;
- щеточка для бровей;
- жирный крем или вазелин;
- ватные палочки;
- ватные диски.
Обратите внимание! Некоторые используют краску для волос, чтобы красить брови. Однако на самом деле этого делать не стоит. Дело в том, что краситель для волос более агрессивный.
Как проводить окрашивание:
- Сначала нужно очистить брови и кож вокруг от макияжа, а также загрязнений.
- Далее необходимо обезжирить эту зону (для этого подойдет мицеллярная вода).
- Нанесите крем или вазелин вокруг бровей, чтобы защитить кожу.
- Начинайте окрашивание. Красить нужно снизу и вверх. Таким образом брови будут выглядеть естественно.
- Оставьте краску на время, указанное на упаковке. Больше держать ненужно.
- Смойте краску.
Важно! Перед нанесением краски, смешайте ее с окислителем в указанной на упаковке пропорции.
Техника нанесения краски:
Советы для качественного окрашивания:
- проводите тест на аллергию перед тем как использовать краску;
- чем дольше вы держите краску, тем темнее будет цвет;
- если вы не уверены, что покрасите брови правильно и ровно, сделайте предварительную разметку;
- оттенок краски для бровей должен быть близким к цвету волос.