Антитрендове фарбування 2025: техніки, які вже давно вийшли з моди
- Контрастне мелірування, яскраві відтінки, омбре і балаяж з чіткими лініями, а також фарбування волосся з внутрішньої сторони вийшли з моди на 2025 рік.
- Експерти рекомендують обирати природні кольори та плавні переходи у фарбуванні волосся.
Мода змінюється не лише в одязі, але й у фарбуваннях. Якщо кілька років тому були модними активно помітні прядки на волоссі, то вже цього року це аж ніяк не є актуальним. Техніки фарбування змінилися, тому радимо дізнатися про антитрендові варіанти, яких варто позбутися.
Поточні тенденції трохи змінилися, тому для того, щоб виглядати стильно й не зробити застарілого фарбування, краще зрозуміти, що саме вже вийшло з моди, пише 24 Канал.
Читайте також Місячний календар стрижок на червень: найкращі дні для відвідування перукарні
Контрастне мелірування
Колись було актуальним сильно контрастне мелірування, але воно вже давно залишилося в минулому, тому його краще не повторювати. Краще експериментуйте із сучасними варіантами фарбування й уникайте різкого чергування світлих і темних пасм волосся.
Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest
Суцільний яскравий відтінок
Щоб виділитися, деякі дівчата активно фарбували волосся у соковиті відтінки. Цей спосіб самовираження працював на всі сто, однак зараз в моді мати природний колір й спокійну кольорову гаму. Природне фарбування має природний та привабливий вигляд й виглядає доволі свіжо.
Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest
Омбре та балаяж з чіткими лініями
Техніка фарбування з чітко вираженими межами між кольорами виглядає досить неприродно. Щоб створити гарний вигляд, потрібно віддати перевагу плавному переходу.
Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest
Фарбування волосся з внутрішньої сторони
Колись у нульових було дуже модно тонувати нижній ярус волосся в інший колір, але зараз ця техніка застаріла. Такий різкий контраст виглядає дивно й зовсім не прикрашає вигляд дівчини, тому про цю техніку треба забути.
Антитрендове фарбування на 2025 рік / Фото Pinterest
До слова, експерти визначили 5 трендових фарбувань на літо 2025. Колористи радять обирати відтінки залежно від природного кольору волосся, щоб досягти найкращих результатів.