Стилістка Олена Шевченко розповіла у своєму інстаграмі про найкращі позиції капелюхів, які мають бути в кожної дівчини. Капелюхи не лише виконують функцію захисту від сонця та дощу, але й додають стилю та вишуканості образу.

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У 2024 році вони залишаються актуальними, а їхнє різноманіття просто вражає. Окрім того, модними є берети в різних варіаціях, на які радимо звернути увагу.

Берет-таблетка

Тут важливо не плутати цей головний убір з м’яким беретом. Такий виріб має цупкий каркас, який добре тримає форму. Якщо правильно підібрати об’єм, то він буде личити більшості форм обличчя.

Трендові головні убори на осінь
Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Федора

Цей капелюх є незмінною класикою. Олена Шевченко каже, що цей головний убір має бути в гардеробі у кожної дівчини.

Трендові головні убори на осінь
Стильні головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Федора в ковбойському стилі

Додайте у свій гардероб федору із заокругленими краями. Вона гарно поєднується з коричневою шкірою чи замшею в образах.

Трендові головні убори на осінь
Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Канотьє

Такий головний убір додасть образам розкоші, головне обрати правильний розмір полів. Найоптимальніший варіант – 8 сантиметрів та глибока посадка.

Трендові головні убори на осінь
Модні головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Морячка

Якщо підібрати правильний розмір та колір, то цей головний убір буде личити всім. Радимо обирати незвичні матеріали й отримаєте аксесуар, який викличе вав-ефект.

Трендові головні убори на осінь
Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Також варто додати у свій гардероб звичайний базовий берет з м’якого матеріалу або зі шкіри. Обидва варіанти є доволі стильними й вдало довершать образ.