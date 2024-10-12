Стилист Елена Шевченко рассказала в своем инстаграме о лучших позициях шляп, которые должны быть у каждой девушки. Шляпы не только выполняют функцию защиты от солнца и дождя, но и добавляют стиля и изысканности образу.

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В 2024 году они остаются актуальными, а их многообразие просто поражает. Кроме того, модными являются береты в различных вариациях, на которые советуем обратить внимание.

Берет-таблетка

Здесь важно не путать этот головной убор с мягким беретом. Такое изделие имеет плотный каркас, который хорошо держит форму. Если правильно подобрать объем, то он будет подходить большинству форм лица.

Трендовые головные уборы на осень
Трендовые головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Федора

Эта шляпа является неизменной классикой. Елена Шевченко говорит, что этот головной убор должен быть в гардеробе у каждой девушки.

Трендовые головные уборы на осень
Стильные головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Федора в ковбойском стиле

Добавьте в свой гардероб федору с закругленными краями. Она хорошо сочетается с коричневой кожей или замшей в образах.

Трендовые головные уборы на осень
Трендовые головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Канотье

Такой головной убор придаст образам роскоши, главное выбрать правильный размер полей. Самый оптимальный вариант – 8 сантиметров и глубокая посадка.

Трендовые головные уборы на осень
Модные головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Морячка

Если подобрать правильный размер и цвет, то этот головной убор будет подходить всем. Советуем выбирать необычные материалы и получите аксессуар, который вызовет вав-эффект.

Трендовые головные уборы на осень
Трендовые головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Также стоит добавить в свой гардероб обычный базовый берет из мягкого материала или из кожи. Оба варианта довольно стильные и удачно завершат образ.