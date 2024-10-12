Стилист Елена Шевченко рассказала в своем инстаграме о лучших позициях шляп, которые должны быть у каждой девушки. Шляпы не только выполняют функцию защиты от солнца и дождя, но и добавляют стиля и изысканности образу.

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В 2024 году они остаются актуальными, а их многообразие просто поражает. Кроме того, модными являются береты в различных вариациях, на которые советуем обратить внимание.

Берет-таблетка

Здесь важно не путать этот головной убор с мягким беретом. Такое изделие имеет плотный каркас, который хорошо держит форму. Если правильно подобрать объем, то он будет подходить большинству форм лица.



Трендовые головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Федора

Эта шляпа является неизменной классикой. Елена Шевченко говорит, что этот головной убор должен быть в гардеробе у каждой девушки.



Стильные головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Федора в ковбойском стиле

Добавьте в свой гардероб федору с закругленными краями. Она хорошо сочетается с коричневой кожей или замшей в образах.



Трендовые головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Канотье

Такой головной убор придаст образам роскоши, главное выбрать правильный размер полей. Самый оптимальный вариант – 8 сантиметров и глубокая посадка.



Модные головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Морячка

Если подобрать правильный размер и цвет, то этот головной убор будет подходить всем. Советуем выбирать необычные материалы и получите аксессуар, который вызовет вав-эффект.



Трендовые головные уборы на осень / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Также стоит добавить в свой гардероб обычный базовый берет из мягкого материала или из кожи. Оба варианта довольно стильные и удачно завершат образ.