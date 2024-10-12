Наймодніші капелюхи осені 2024: стилістка розповіла, що саме треба купити
Джерело:інстаграм Олени Шевченко
Без головних уборів восени не обійтися, тому варто додати в гардероб берети та шапки. Однак особливу увагу радимо зосередити на капелюшках, які заполонили всі покази.
Стилістка Олена Шевченко розповіла у своєму інстаграмі про найкращі позиції капелюхів, які мають бути в кожної дівчини. Капелюхи не лише виконують функцію захисту від сонця та дощу, але й додають стилю та вишуканості образу.
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У 2024 році вони залишаються актуальними, а їхнє різноманіття просто вражає. Окрім того, модними є берети в різних варіаціях, на які радимо звернути увагу.
Берет-таблетка
Тут важливо не плутати цей головний убір з м’яким беретом. Такий виріб має цупкий каркас, який добре тримає форму. Якщо правильно підібрати об’єм, то він буде личити більшості форм обличчя.
Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Федора
Цей капелюх є незмінною класикою. Олена Шевченко каже, що цей головний убір має бути в гардеробі у кожної дівчини.
Стильні головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Федора в ковбойському стилі
Додайте у свій гардероб федору із заокругленими краями. Вона гарно поєднується з коричневою шкірою чи замшею в образах.
Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Канотьє
Такий головний убір додасть образам розкоші, головне обрати правильний розмір полів. Найоптимальніший варіант – 8 сантиметрів та глибока посадка.
Модні головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Морячка
Якщо підібрати правильний розмір та колір, то цей головний убір буде личити всім. Радимо обирати незвичні матеріали й отримаєте аксесуар, який викличе вав-ефект.
Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Також варто додати у свій гардероб звичайний базовий берет з м’якого матеріалу або зі шкіри. Обидва варіанти є доволі стильними й вдало довершать образ.