Наймодніші капелюхи осені 2024: стилістка розповіла, що саме треба купити

Без головних уборів восени не обійтися, тому варто додати в гардероб берети та шапки. Однак особливу увагу радимо зосередити на капелюшках, які заполонили всі покази.

Стилістка Олена Шевченко розповіла у своєму інстаграмі про найкращі позиції капелюхів, які мають бути в кожної дівчини. Капелюхи не лише виконують функцію захисту від сонця та дощу, але й додають стилю та вишуканості образу.

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У 2024 році вони залишаються актуальними, а їхнє різноманіття просто вражає. Окрім того, модними є берети в різних варіаціях, на які радимо звернути увагу.

Берет-таблетка

Тут важливо не плутати цей головний убір з м’яким беретом. Такий виріб має цупкий каркас, який добре тримає форму. Якщо правильно підібрати об’єм, то він буде личити більшості форм обличчя.



Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Федора

Цей капелюх є незмінною класикою. Олена Шевченко каже, що цей головний убір має бути в гардеробі у кожної дівчини.



Стильні головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Федора в ковбойському стилі

Додайте у свій гардероб федору із заокругленими краями. Вона гарно поєднується з коричневою шкірою чи замшею в образах.



Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Канотьє

Такий головний убір додасть образам розкоші, головне обрати правильний розмір полів. Найоптимальніший варіант – 8 сантиметрів та глибока посадка.



Модні головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Морячка

Якщо підібрати правильний розмір та колір, то цей головний убір буде личити всім. Радимо обирати незвичні матеріали й отримаєте аксесуар, який викличе вав-ефект.



Трендові головні убори на осінь / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Також варто додати у свій гардероб звичайний базовий берет з м’якого матеріалу або зі шкіри. Обидва варіанти є доволі стильними й вдало довершать образ.