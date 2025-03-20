Головні убори ми носимо не лише для того, щоб довершити образ, але й для захисту голови й волосся від ультрафіолетових променів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. На початку весни сонце ще не є агресивним, втім влітку без них нам не обійтися.

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Європейські модниці вже активно почали стилізувати головні убори, тож розповідаємо, що саме буде в моді цього сезону.

Зверніть увагу! Цього сезону популярність здобуває цікавий аксесуар – краватка, який допоможе створити неперевершений образ. Як її носити – читайте у нашому матеріалі.

Бейсболки

У 2025 році обирайте бейсболки глибоких кольорів. Це може бути чорний, бордовий та смарагдовий відтінок кепки. Поєднувати цей головний убір можна з костюмами класичними, спортивними, базовими світшотами з джинсами й навіть сукнями.

Пов’язка та хустку на голову

Цієї весни спробуйте трохи додати романтики у свої образи завдяки шовковим хусткам чи делікатним пов’язкам. Вони ідеально пасують до весняних образів, тому точно підійдуть багатьом дівчатам.

Капелюхи-таблети

Такі головні убори циліндричної форми з пласким верхом прийшли до нас ще з 60-х років. Їх любила носити Жаклін Кеннеді, тому вони асоціюються в нас з класичним стилем. Стилізується капелюх добре зі штанними костюмами, жакетами чи сукнями-футлярами. Щоб додати трішки вишуканості, можна додати клатчі, прикраси з перлин чи рукавиці з екошкіри.

Берет

Класика ніколи не виходить з моди, тому додати у свої образи французької родзинки можна завдяки берету. Носити його можна з пальтами, тренчами, костюмами чи спідницею.