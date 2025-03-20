Головные уборы мы носим не только для того, чтобы завершить образ, но и для защиты головы и волос от ультрафиолетовых лучей, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В начале весны солнце еще не является агрессивным, впрочем летом без них нам не обойтись.

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Европейские модницы уже активно начали стилизовать головные уборы, поэтому рассказываем, что именно будет в моде в этом сезоне.

Обратите внимание! В этом сезоне популярность приобретает интересный аксессуар – галстук, который поможет создать непревзойденный образ. Как его носить – читайте в нашем материале.

Бейсболки

В 2025 году выбирайте бейсболки глубоких цветов. Это может быть черный, бордовый и изумрудный оттенок кепки. Сочетать этот головной убор можно с костюмами классическими, спортивными, базовыми свитшотами с джинсами и даже платьями.

Повязка и платок на голову

Этой весной попробуйте немного добавить романтики в свои образы благодаря шелковым платкам или деликатным повязкам. Они идеально подходят к весенним образам, поэтому точно подойдут многим девушкам.

Шляпы-таблетки

Такие головные уборы цилиндрической формы с плоским верхом пришли к нам еще с 60-х годов. Их любила носить Жаклин Кеннеди, поэтому они ассоциируются у нас с классическим стилем. Стилизуется шляпа хорошо со брючными костюмами, жакетами или платьями-футлярами. Чтобы добавить немного изысканности, можно добавить клатчи, украшения из жемчуга или перчатки из экокожи.

Берет

Классика никогда не выходит из моды, поэтому добавить в свои образы французской изюминки можно благодаря берету. Носить его можно с пальто, тренчами, костюмами или юбкой.