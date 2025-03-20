Весна буде стильна: 4 класних головних убори на теплу пору року

Зимові головні убори ми вже відклали до наступного сезону, тому тепер настав час додати трішки різноманіття у свої образи й приміряти щось цікаве до пальта, шкіряної куртки, тренча чи бомбера. Розповімо далі про кілька чудових уборів, які сподобаються багатьом.

Головні убори ми носимо не лише для того, щоб довершити образ, але й для захисту голови й волосся від ультрафіолетових променів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. На початку весни сонце ще не є агресивним, втім влітку без них нам не обійтися.

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Європейські модниці вже активно почали стилізувати головні убори, тож розповідаємо, що саме буде в моді цього сезону.

Зверніть увагу! Цього сезону популярність здобуває цікавий аксесуар – краватка, який допоможе створити неперевершений образ. Як її носити – читайте у нашому матеріалі.

Бейсболки

У 2025 році обирайте бейсболки глибоких кольорів. Це може бути чорний, бордовий та смарагдовий відтінок кепки. Поєднувати цей головний убір можна з костюмами класичними, спортивними, базовими світшотами з джинсами й навіть сукнями.

Пов’язка та хустку на голову

Цієї весни спробуйте трохи додати романтики у свої образи завдяки шовковим хусткам чи делікатним пов’язкам. Вони ідеально пасують до весняних образів, тому точно підійдуть багатьом дівчатам.

Капелюхи-таблети

Такі головні убори циліндричної форми з пласким верхом прийшли до нас ще з 60-х років. Їх любила носити Жаклін Кеннеді, тому вони асоціюються в нас з класичним стилем. Стилізується капелюх добре зі штанними костюмами, жакетами чи сукнями-футлярами. Щоб додати трішки вишуканості, можна додати клатчі, прикраси з перлин чи рукавиці з екошкіри.

Берет

Класика ніколи не виходить з моди, тому додати у свої образи французької родзинки можна завдяки берету. Носити його можна з пальтами, тренчами, костюмами чи спідницею.