Цього сезону спідниця-скейтер, яку асоціюють зі шкільними часами, тріумфально повертається. Її можна легко стилізувати з черевиками, трикотажем або навіть шкіряною курткою. Це обов'язковий елемент осіннього гардероба.

У цьому сезоні в моді не лише класичні пальта нейтральних відтінків, але й сміливі крої, що викликають почуття ностальгії за часами, коли моді були притаманні простота, веселість і нотка бунтарства. І спідниця-скейтер – серед них, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine

Читайте також "Диявол носить Prada 2" задає тренди: 4 трендові пари взуття Енн Гетевей з фільму

Як стильно носити модну спідницю-скейтер?

Спідниця-скейтер вперше популяризована в 1980-х роках модельєрами, які надихалися костюмами для фігурного катання. Цей силует, що характеризується приталеним верхом і розкльошеним подолом, випромінює відчуття легкості та руху. Після відродження у 2010-х роках, спідниця зараз еволюціонує з новими інтерпретаціями, які посилюють її витонченість.



Ця спідниця поєднується абсолютно з усім / Фото Pinterest

Останні тенденції демонструють більш тверду версію спідниці-скейтерки, що робить її універсальною річчю, яка бездоганно поєднується з піджаками, шовковими сорочками і різними варіантами взуття, включаючи босоніжки на тонких ремінцях і ботильйони на високих підборах.

З наближенням осені, коли багатошарові образи стають дедалі популярнішими, спідниця-скейтер стає ідеальною основою для створення стильних контрастів.



Спідниця-скейтер має бути в гардеробі кожної у 2025-му / Фото Pinterest

Спідниця-скейтер ідеальна і для денного носіння з базовим светром і босоніжками, і для вечірнього вбрання з шовковим топом.

Під час останніх тижнів моди в Північній Європі спідниця-скейтер неодноразово з'являлася на подіумах у різноманітних поєднаннях. Прихильниці вуличного стилю одягали спідницю разом із затишними светрами, пальтами оверсайз і мінімалістичними топами.

Яке взуття ідеальне під спідницю-скейтер?

Насамперед треба враховувати сезонність взуття при поєднанні зі спідницею-скейтеркою. Як пише Boho Via, зима та осінь вимагає черевиків або ботфортів, які можна поєднувати з колготками або легінсами для тепла і стилю. Зокрема, для підкреслення елегантності ніг можна обрати чоботи з заниженою халявою.

Якщо ж надворі ще досить тепло, і хочете більш кежуал-лук, обирайте кросівки чи кеди – стильно та повсякденно. Для більш вишуканого вечірнього образу зверніть увагу на підбори.

Яка ще річ з 2000-х знову в тренді?