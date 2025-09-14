Колись бейсболка з довгим рукавом розглядалася виключно як зручний елемент спортивного одягу, а тепер вона – повноцінний стилістичний елемент. Як стильно носити бейсбольний лонгслів, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Чому лонгслів знову в тренді?

Бейсболка з довгим рукавом стала універсальною річчю, яка легко поєднується з різними стилями. Дизайнери та модні ентузіасти полюбляють стилізувати цю річ з широкими джинсами або мішкуватими штанами карго для створення шикарного вуличного образу. З іншого боку, в поєднанні з бермудами та піджаком він пропонує розслаблений і легкий естетичний образ.

Їх можна використовувати й зі спідницями, атласними штанами або навіть одягаючи їх під лляні сарафани як стильну альтернативу традиційним базовим футболкам.



Бейсбольний лонгслів знову в моді / Фото Pinterest

Відродження бейсболки з довгим рукавом пов'язане з духом експериментів та самовираження. Ця тенденція підкреслює відхід від суворих модних правил, дозволяючи демонструвати свій внутрішній настрій і більш безтурботний підхід до стилю.

Багато хто обирає бейсболки з довгими рукавами, прикрашені текстом про спорт, химерними слоганами або вінтажною графікою коміксів, що ще більше підкреслює їхній особистий стиль. Цей елемент одягу вийшов за рамки простого одягу, ставши символом спогадів, самовираження та бажання виділитися з-поміж інших з мінімальними зусиллями.



Цю річ можна стилізувати з чим завгодно / Фото з Instagram

