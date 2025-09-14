Когда-то бейсболка с длинным рукавом рассматривалась исключительно как удобный элемент спортивной одежды, а теперь она – полноценный стилистический элемент. Как стильно носить бейсбольный лонгслив, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Читайте также От приталенных до "в пол": какие брюки в тренде в сезоне осень-зима

Почему лонгслив снова в тренде?

Бейсболка с длинным рукавом стала универсальной вещью, которая легко сочетается с различными стилями. Дизайнеры и модные энтузиасты любят стилизовать эту вещь с широкими джинсами или мешковатыми брюками карго для создания шикарного уличного образа. С другой стороны, в сочетании с бермудами и пиджаком он предлагает расслабленный и легкий эстетический образ.

Их можно использовать и с юбками, атласными брюками или даже одевая их под льняные сарафаны как стильную альтернативу традиционным базовым футболкам.



Бейсбольный лонгслив снова в моде / Фото Pinterest

Возрождение бейсболки с длинным рукавом связано с духом экспериментов и самовыражения. Эта тенденция подчеркивает отход от строгих модных правил, позволяя демонстрировать свое внутреннее настроение и более беззаботный подход к стилю.

Многие выбирают бейсболки с длинными рукавами, украшенные текстом о спорте, причудливыми слоганами или винтажной графикой комиксов, что еще больше подчеркивает их личный стиль. Этот элемент одежды вышел за рамки простой одежды, став символом воспоминаний, самовыражения и желания выделиться среди других с минимальными усилиями.



Эту вещь можно стилизовать с чем угодно / Фото из Instagram

Какие брюки – самая модная альтернатива джинсам?