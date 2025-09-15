Юбка из прошлого – стильно и практично: как носить главный тренд этой осени
- Юбка-скейтер, популяризирована в 1980-х, возвращается как тренд этой осенью, сочетаясь с различными элементами гардероба.
- Она отмечается универсальностью, поскольку ее можно носить с различными видами обуви, в зависимости от сезона и случая, так же как и с верхом.
В этом сезоне юбка-скейтер, которую ассоциируют со школьными временами, триумфально возвращается. Ее можно легко стилизовать с ботинками, трикотажем или даже кожаной курткой. Это обязательный элемент осеннего гардероба.
В этом сезоне в моде не только классические пальто нейтральных оттенков, но и смелые крои, вызывающие чувство ностальгии по временам, когда моде были присущи простота, веселость и нотка бунтарства. И юбка-скейтер – среди них, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine
Как стильно носить модную юбку-скейтер?
Юбка-скейтер впервые популяризирована в 1980-х годах модельерами, которые вдохновлялись костюмами для фигурного катания. Этот силуэт, характеризующийся приталенным верхом и расклешенным подолом, излучает ощущение легкости и движения. После возрождения в 2010-х годах, юбка сейчас эволюционирует с новыми интерпретациями, которые усиливают ее изящество.
Эта юбка сочетается абсолютно со всем / Фото Pinterest
Последние тенденции демонстрируют более твердую версию юбки-скейтерки, что делает ее универсальной вещью, которая безупречно сочетается с пиджаками, шелковыми рубашками и различными вариантами обуви, включая босоножки на тонких ремешках и ботильоны на высоком каблуке.
С приближением осени, когда многослойные образы становятся все популярнее, юбка-скейтер становится идеальной основой для создания стильных контрастов.
Юбка-скейтер должна быть в гардеробе каждой в 2025-м / Фото Pinterest
Юбка-скейтер идеальна и для дневного ношения с базовым свитером и босоножками, и для вечернего наряда с шелковым топом.
Во время последних недель моды в Северной Европе юбка-скейтер неоднократно появлялась на подиумах в разнообразных сочетаниях. Поклонницы уличного стиля надевали юбку вместе с уютными свитерами, пальто оверсайз и минималистичными топами.
Какая обувь идеальна под юбку-скейтер?
Прежде всего надо учитывать сезонность обуви при сочетании с юбкой-скейтеркой. Как пишет Boho Via, зима и осень требует ботинок или ботфортов, которые можно сочетать с колготками или леггинсами для тепла и стиля. В частности, для подчеркивания элегантности ног можно выбрать сапоги с заниженным голенищем.
Если же на улице еще достаточно тепло, и хотите более кэжуал-лук, выбирайте кроссовки или кеды – стильно и повседневно. Для более изысканного вечернего образа обратите внимание на каблуки.
Какая еще вещь из 2000-х снова в тренде?
- Бейсбольный лонгслив, который когда-то считали удобной спортивной одеждой, возвращается в модные тренды как стилистический элемент.
- Он легко сочетается с различными стилями – от широких джинсов до сатиновых брюк – и символизирует свободу самовыражения и ностальгию.
Частые вопросы
