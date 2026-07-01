Образ знаменитості доповнив стриманий макіяж із м'яким акцентом на губах. Видання Vogue пише, що цей ефект на губах став головним б'юті-трендом 2026 року.

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Як повторити макіяж губ Анджеліни Джолі?

Спершу підкресліть контур губ олівцем, який на тон темніший за помаду. Далі акуратно розтушуйте контур пальцями або невеликим пензлем, щоб пом'якшити межі, особливо в зоні арки Купідона. Після цього нанесіть матову помаду чи тинт, ніби вбиваючи колір у губи подушечками пальців.

Секрет цього образу – у м'яких переходах кольору та природному ефекті розмитих губ. Тут не має бути чіткого контуру.

Для цього публічного виходу візажисти Анджеліни Джолі обрали персиково-кораловий відтінок помади – теплий, але не надто яскравий. Контур губ, схоже, окреслили олівцем теплого коричнево-рожевого відтінку – на тон темніший за помаду. Саме такі відтінки найкраще передають ефект природних, ніби "припухлих" губ.

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