У моду повернулася зачіска з дитинства – індійська коса: як вона виглядає
- Індійська коса повернулася в моду цієї осені, поєднуючи практичність і вишуканість, з початком плетіння на маківці та поступовим вплетенням пасм.
- Коса підходить для всіх типів волосся, забезпечуючи об’єм для кучерявого волосся і зберігаючи пасма для прямого чи тонкого волосся.
Час від часу в трендах з’являються зачіски, про які ми могли забути. До прикладу, цієї осені в моду повернулася індійська коса, яку колись ми всі носили в дитинстві. Зачіска не втрачала популярності, але пучки та хвости залишалися в пріоритеті.
Створити індійську косу дуже просто та легко, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Зачіска підійде до будь-якого модного й елегантного образу.
Чим особлива індійська коса?
Коса поєднує в собі практичність та вишуканість. Від класичної коси зачіска відрізняється тим, що техніка передбачає початок плетіння на маківці, а тоді поступове вплетення пасм по всій довжині. Зачіску треба зробити такою, щоб коса щільно прилягала до голови.
Трендова зачіска на осінь / Фото Pinterest
Перевагою цієї зачіски є не лише красивий вигляд волосся, але й автоматичний догляд. Вона обмежує необхідність торкатися волосся кілька разів на день, сприяючи кращому росту волосся. Коса зменшує ламкість й захищає волосся від вітру, сонця й забруднення. А ще така зачіска досить легка й зручна для носіння увесь день.
Трендова зачіска на осінь / Фото Pinterest
Індійська коса підходить для всіх типів волосся. На кучерявому чи хвилястому волоссі вона забезпечить об’єм. Коса на прямому чи тонкому волоссі допоможе зберегти пасма, не пошкоджуючи їх. А от густе волосся коса чудово втримає на місці. Найкраще косу заплітати на середнє чи довге волосся.
Трендова зачіска на осінь / Фото Pinterest
Косу бажано плести за день до миття волосся, бо свіжі пасма дуже пухнасті й доведеться використовувати багато текстурованого спрею, воску чи лаку. Для неслухняного волосся можна використовувати невидимки чи шпильки, щоб закріпити пасма.
А ще цієї осені будуть популярними зачіски з крабиком, пише Vogue France. Одна проста шпилька здатна створити красивий та вишуканий образ. Завдяки крабику вдається зібрати волосся за кілька секунд й додати образу модного акценту. Влітку модними були крабики в яскравих кольорах та з квітковим декором. А от осінь змінює правила гри – тепер у тренді мінімалістичні крабики стриманих кольорів.
Які зачіски осені є найкращими?
Восени будуть модні короткі стрижки, включаючи класичний боб, V-подібний зріз та шеггі з чубчиком.
Рекомендовані зачіски – структуровані шари, прямі структуровані стрижки, об'ємне укладання для різних типів волосся.
