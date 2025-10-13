Время от времени в трендах появляются прически, о которых мы могли забыть. К примеру, этой осенью в моду вернулась индийская коса, которую когда-то мы все носили в детстве. Прическа не теряла популярности, но пучки и хвосты оставались в приоритете.

Создать индийскую косу очень просто и легко, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Прическа подойдет к любому модному и элегантному образу.

Читайте также Омолаживающая стрижка для женщин 50-летнего возраста: выглядит идеально

Чем особенна индийская коса?

Коса сочетает в себе практичность и изысканность. От классической косы прическа отличается тем, что техника предусматривает начало плетения на макушке, а потом постепенное вплетение прядей по всей длине. Прическу надо сделать такой, чтобы коса плотно прилегала к голове.



Трендовая прическа на осень / Фото Pinterest

Преимуществом этой прически является не только красивый вид волос, но и автоматический уход. Она ограничивает необходимость касаться волос несколько раз в день, способствуя лучшему росту волос. Коса уменьшает ломкость и защищает волосы от ветра, солнца и загрязнения. А еще такая прическа достаточно легкая и удобная для ношения весь день.



Трендовая прическа на осень / Фото Pinterest

Индийская коса подходит для всех типов волос. На вьющихся или волнистых волосах она обеспечит объем. Коса на прямых или тонких волосах поможет сохранить пряди, не повреждая их. А вот густые волосы коса прекрасно удержит на месте. Лучше всего косу заплетать на средние или длинные волосы.



Трендовая прическа на осень / Фото Pinterest

Косу желательно плести за день до мытья волос, потому что свежие пряди очень пушистые и придется использовать много текстурированного спрея, воска или лака. Для непослушных волос можно использовать невидимки или заколки, чтобы закрепить пряди.

А еще этой осенью будут популярными прически с крабиком, пишет Vogue France. Одна простая заколка способна создать красивый и изысканный образ. Благодаря крабику удается собрать волосы за несколько секунд и добавить образу модного акцента. Летом модными были крабики в ярких цветах и с цветочным декором. А вот осень меняет правила игры – теперь в тренде минималистичные крабики сдержанных цветов.

Какие прически осени являются лучшими?