В моду вернулась прическа из детства –индийская коса: как она выглядит
- Индийская коса вернулась в моду этой осенью, сочетая практичность и изысканность, с началом плетения на макушке и постепенным вплетением прядей.
- Коса подходит для всех типов волос, обеспечивая объем для вьющихся волос и сохраняя пряди для прямых или тонких волос.
Время от времени в трендах появляются прически, о которых мы могли забыть. К примеру, этой осенью в моду вернулась индийская коса, которую когда-то мы все носили в детстве. Прическа не теряла популярности, но пучки и хвосты оставались в приоритете.
Создать индийскую косу очень просто и легко, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Прическа подойдет к любому модному и элегантному образу.
Чем особенна индийская коса?
Коса сочетает в себе практичность и изысканность. От классической косы прическа отличается тем, что техника предусматривает начало плетения на макушке, а потом постепенное вплетение прядей по всей длине. Прическу надо сделать такой, чтобы коса плотно прилегала к голове.
Преимуществом этой прически является не только красивый вид волос, но и автоматический уход. Она ограничивает необходимость касаться волос несколько раз в день, способствуя лучшему росту волос. Коса уменьшает ломкость и защищает волосы от ветра, солнца и загрязнения. А еще такая прическа достаточно легкая и удобная для ношения весь день.
Индийская коса подходит для всех типов волос. На вьющихся или волнистых волосах она обеспечит объем. Коса на прямых или тонких волосах поможет сохранить пряди, не повреждая их. А вот густые волосы коса прекрасно удержит на месте. Лучше всего косу заплетать на средние или длинные волосы.
Косу желательно плести за день до мытья волос, потому что свежие пряди очень пушистые и придется использовать много текстурированного спрея, воска или лака. Для непослушных волос можно использовать невидимки или заколки, чтобы закрепить пряди.
А еще этой осенью будут популярными прически с крабиком, пишет Vogue France. Одна простая заколка способна создать красивый и изысканный образ. Благодаря крабику удается собрать волосы за несколько секунд и добавить образу модного акцента. Летом модными были крабики в ярких цветах и с цветочным декором. А вот осень меняет правила игры – теперь в тренде минималистичные крабики сдержанных цветов.
Какие прически осени являются лучшими?
Осенью будут модны короткие стрижки, включая классический боб, V-образный срез и шегги с челкой.
Рекомендуемые прически – структурированные слои, прямые структурированные стрижки, объемная укладка для различных типов волос.
