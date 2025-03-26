Інна Мірошниченко підкорила мережу стильним пальто в смужку: модне фото з Парижу

Адвокатка та дружина телеведучого Тімура Мірошниченка зачарувала мережу новим образом. Інна приміряла на собі стильне пальто цікавого крою в смужку.

На своєму прикладі Інна Мірошниченко показала стриманий та ефектний образ, який легко повторити, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки. Жінка зробила фотосесію в Парижі біля річки Сени з видом на Ейфелеву вежу.

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Стильний образ Інни Мірошниченко

Адвокатка одягнула молочний костюм з трикотажним гольфом та спідницею міді. Зверху Інна приміряла темно-сіре пальто розміру оверсайз в смужку. Такий верхній одяг має доволі красивий вигляд.

Для довершення свого аутфіту жінка доповнила look молочною сумкою-косметичкою від Louis Vuitton з тисненням букв по всьому аксесуару. Вона розпустила волосся, одягнула на шию довгий золотистий ланцюжок з кулоном та додала образу нотки романтичності одягнувши чорні чоботи на підборах.



Інна Мірошниченко в цікавому образі / Фото з інстаграму знаменитості



Інна Мірошниченко в стильному образі / Фото з інстаграму знаменитості

Пальто – це універсальний верхній одяг, який чудово поєднується з будь-яким вбранням та взуттям. З пальтом можна створити ніжні образи з туфлями на підборах, або ж кежуальні з додаванням мішкуватих джинсів та кросівок.

Окрім пальта, навесні варто звернути увагу й на тренч, який багато років не виходить з моди та вважається справжньою класикою. Які саме тренчі будуть в моді цього року, в якому кольорі та фасоні – читайте в нашій статті.

Додамо, Інна Мірошниченко – героїня в очах багатьох людей. У подружжя є двоє біологічних дітей однак вони всиновили ще двох дітей – влітку 2023 року хлопчика Марселя, а вже через рік у 2024 році – дівчинку Ангеліну. Родина Мірошниченків є гідним прикладом для наслідування.