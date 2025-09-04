Зірка "Пліткарки" одягнула костюм від українського бренду PODYH за 24 тисячі гривень
- Келлі Разерфорд одягнула костюм від українського бренду PODYH, який складається з подовженої жилетки та спідниці міді, загальною вартістю 24 тисячі гривень.
- Бренд PODYH, заснований архітекторкою Дарʼєю Плаксюк у 2020 році, черпає натхнення в архітектурі та відображає це у своїх колекціях.
- Келлі також носила вбрання від українських брендів BEVZA, Etnodim та GUNIA Project, демонструючи свою прихильність до української моди.
Знаменита голлівудська акторка Келлі Разерфорд є прихильницею українських брендів. У гардеробі зірки безліч стильних речей, які створюють дизайнери з України. Нещодавно Келлі зробила фірмове фото у ліфті в розкішному костюмі.
Акторка вже тривалий час демонструє прихильникам модні образи та вчить жінок після 55 років стильно одягатися, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-профіль Келлі Разерфорд.
Як одягнулася зірка "Пліткарки"?
Келлі Разерфорд придбала вбрання від українського бренду PODYH. Зірка обрала для себе красивий костюм з подовженою жилеткою та спідницею міді. Декоративний елемент фронтону – тимпан – відтворено у вигляді фігурного низу. Він присутній на жилетці та спідниці середньої довжини. Вартість обох речей складає 24 тисячі гривень.
Що відомо про бренд PODYH?
PODYH – український бренд, що черпає натхнення у світі архітектури. Колекції бренду, заснованого у 2020 році архітекторкою Дарʼєю Плаксюк, втілюють дух різних архітектурних стилів.
Знаменитість обрала для себе костюм молочного кольору, який поєднала з мюлями на підборах того ж відтінку та сумкою Hermes. Келлі довершила образ кількома прикрасами, зібрала волосся у зачіску та довершила look сонцезахисними окулярами з білою оправою.
Які українські бренди одягала Келлі Разерфорд?
- У лютому Келлі Разерфорд красувалася у сукні з екошкіри від українського бренду BEVZA. Вбрання вона поєднавши її з білою футболкою, чорними туфлями Мері Джейн та сумкою Dior.
- Вже у квітні під час відпочинку в Італії, акторка Келлі Разерфорд одягнула вишиванку від українського бренду Etnodim. Сорочка мала орнамент притаманний Полтавщині.
- У червні Келлі Разерфорд одягнула вишиванку від GUNIA Project, засновниками якого є Марія Гаврилюк та Наталія Каменська.