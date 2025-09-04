Знаменита голлівудська акторка Келлі Разерфорд є прихильницею українських брендів. У гардеробі зірки безліч стильних речей, які створюють дизайнери з України. Нещодавно Келлі зробила фірмове фото у ліфті в розкішному костюмі.

Акторка вже тривалий час демонструє прихильникам модні образи та вчить жінок після 55 років стильно одягатися, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-профіль Келлі Разерфорд.

Як одягнулася зірка "Пліткарки"?

Келлі Разерфорд придбала вбрання від українського бренду PODYH. Зірка обрала для себе красивий костюм з подовженою жилеткою та спідницею міді. Декоративний елемент фронтону – тимпан – відтворено у вигляді фігурного низу. Він присутній на жилетці та спідниці середньої довжини. Вартість обох речей складає 24 тисячі гривень.

Що відомо про бренд PODYH?

PODYH – український бренд, що черпає натхнення у світі архітектури. Колекції бренду, заснованого у 2020 році архітекторкою Дарʼєю Плаксюк, втілюють дух різних архітектурних стилів.

Знаменитість обрала для себе костюм молочного кольору, який поєднала з мюлями на підборах того ж відтінку та сумкою Hermes. Келлі довершила образ кількома прикрасами, зібрала волосся у зачіску та довершила look сонцезахисними окулярами з білою оправою.

