Знаменитая голливудская актриса Келли Разерфорд является поклонницей украинских брендов. В гардеробе звезды множество стильных вещей, которые создают дизайнеры из Украины. Недавно Келли сделала фирменное фото в лифте в роскошном костюме.

Актриса уже длительное время демонстрирует поклонникам модные образы и учит женщин после 55 лет стильно одеваться, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-профиль Келли Разерфорд.

Как оделась звезда "Сплетницы"?

Келли Разерфорд приобрела наряд от украинского бренда PODYH. Звезда выбрала для себя красивый костюм с удлиненной жилеткой и юбкой миди. Декоративный элемент фронтона – тимпан – воспроизведен в виде фигурного низа. Он присутствует на жилетке и юбке средней длины. Стоимость обеих вещей составляет 24 тысячи гривен.

Что известно о бренде PODYH?

PODYH – украинский бренд, черпающий вдохновение в мире архитектуры. Коллекции бренда, основанного в 2020 году архитектором Дарьей Плаксюк, воплощают дух различных архитектурных стилей.

Знаменитость выбрала для себя костюм молочного цвета, который соединила с мюлями на каблуках того же оттенка и сумкой Hermes. Келли довершила образ несколькими украшениями, собрала волосы в прическу и довершила look солнцезащитными очками с белой оправой.

Какие украинские бренды одевала Келли Разерфорд?