Актриса уже длительное время демонстрирует поклонникам модные образы и учит женщин после 55 лет стильно одеваться, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-профиль Келли Разерфорд.
Как оделась звезда "Сплетницы"?
Келли Разерфорд приобрела наряд от украинского бренда PODYH. Звезда выбрала для себя красивый костюм с удлиненной жилеткой и юбкой миди. Декоративный элемент фронтона – тимпан – воспроизведен в виде фигурного низа. Он присутствует на жилетке и юбке средней длины. Стоимость обеих вещей составляет 24 тысячи гривен.
Что известно о бренде PODYH?
PODYH – украинский бренд, черпающий вдохновение в мире архитектуры. Коллекции бренда, основанного в 2020 году архитектором Дарьей Плаксюк, воплощают дух различных архитектурных стилей.
Знаменитость выбрала для себя костюм молочного цвета, который соединила с мюлями на каблуках того же оттенка и сумкой Hermes. Келли довершила образ несколькими украшениями, собрала волосы в прическу и довершила look солнцезащитными очками с белой оправой.
Какие украинские бренды одевала Келли Разерфорд?
- В феврале Келли Разерфорд красовалась в платье из экокожи от украинского бренда BEVZA. Наряд она соединив его с белой футболкой, черными туфлями Мэри Джейн и сумкой Dior.
- Уже в апреле во время отдыха в Италии, актриса Келли Разерфорд надела вышиванку от украинского бренда Etnodim. Рубашка имела орнамент присущий Полтавщине.
- В июне Келли Разерфорд надела вышиванку от GUNIA Project, основателями которого являются Мария Гаврилюк и Наталья Каменская.