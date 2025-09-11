Кейт Міддлтон час від часу любить повторювати образи принцеси Діани. Нещодавно вона одягнула чорний костюм та білу сорочку, яку багато років тому носили матір принца Вільяма.

Під час свого публічного виходу, Кейт Міддлтон віддала шану герцогині Кентській, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

Як Кейт Міддтон повторила образ принцеси Діани?

У чорному костюмі принцеса Уельська прийшла на жіночий чемпіонат з регбі. Колір вбрання Кейт Міддтон обрала не випадково. Траурний чорний принцеса одягнула, щоб вшанувати пам’ять герцогині Кентської – дружини двоюрідного брата королеви Єлизавети, якої не стало 5 вересня.

Кейт Міддтон здійснила світський вихід у чорному жакеті від бренду Alexander McQueen, доповниши низ чорними класичними штанами. Під низ вона одягнула білу блузу з воланами, яка ідеально довершила класичне поєднання речей.

Дуже схожий образ у 1986 році здійснила принцеса Діана. На ній також була сорочка з жабо та чорний костюм, що складався з блейзера та штанів.

Принцеса Уельська нерідко довершує образи люксовими сумками, тож на гру з регбі приміряла сумку Chanel Mini Classic. А ще її вишуканий образ із зібраним волоссям доповнювали сережки з рожево-жовтого й білого золота від Cartier Small Trinity.



Порівняння образів принцеси Діани та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Elle

