Кейт Миддлтон время от времени любит повторять образы принцессы Дианы. Недавно она надела черный костюм и белую рубашку, которую много лет назад носила мать принца Уильяма.

Во время своего публичного выхода, Кейт Миддлтон отдала дань уважения герцогине Кентской, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

Как Кейт Миддтон повторила образ принцессы Дианы?

В черном костюме принцесса Уэльская пришла на женский чемпионат по регби. Цвет наряда Кейт Миддтон выбрала не случайно. Траурный черный принцесса надела, чтобы почтить память герцогини Кентской – жены двоюродного брата королевы Елизаветы, которой не стало 5 сентября.

Кейт Миддтон совершила светский выход в черном жакете от бренда Alexander McQueen, дополнив низ черными классическими брюками. Под низ она надела белую блузу с воланами, которая идеально довершила классическое сочетание вещей.

Очень похожий образ в 1986 году осуществила принцесса Диана. На ней также была рубашка с жабо и черный костюм, состоящий из блейзера и брюк.

Принцесса Уэльская нередко довершает образы люксовыми сумками, поэтому на игру по регби примерила сумку Chanel Mini Classic. А еще ее изысканный образ с собранными волосами дополняли серьги из розово-желтого и белого золота от Cartier Small Trinity.



Сравнение образов принцессы Дианы и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Elle

