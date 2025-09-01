Американська діва Кім Кардашян любить вражати своїми виходами, тож не обійшлося й цього разу без її вражаючого образу на Венеційському кінофестивалі. Знаменитість обрала дивний фасон сукні, який нагадував боді, яке розділяло спідницю до вигляду штанів.

Венеційський кінофестиваль у самому розпалі, тож зірки першої величини з’їжджаються, щоб продемонструвати свої розкішні образи, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кім Кардашян. На важливій світській події з’явилася американська світська левиця Кім Кардашян, яка вчергове всіх затьмарила своїм виходом.

Як виглядала Кім Кардашян на кінофестивалі?

На церемонію вручення DVF Awards Кім Кардашян прийшла у кутюрному вбранні від бренду Maison Margiela. Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" обрала для себе сукню з осінньо-зимової колекції 2025 року.

Що відомо про Венеційський кінофестиваль?



Венеційський кінофестиваль є найстарішим у світі. Його заснували ще у 1932 році. Кожного року у вересні фестиваль проходить на острові Лідо, а головним призом за найкращий фільм вважається "Золотий лев".

Кім приміряла улюблений фасон, який обтягував її тіло. Плаття світло-бузкового відтінку складалося з трьох частин – боді, довгої спідниці та накидки на плечах, що переходила в шлейф.

Знаменитість розпустила волосся та лише випрямила його, а візажисти зробили її улюблений мейк з акцентом на коричневих губах.

Це кутюрне вбрання для бренду Maison Margiela створив новий креативний директор Гленн Мартенс. Дебютну колекцію бельгієць створив після того, як Джон Гальяно покинув пост Модного дому, для якого працював 10 років.

Які ще образи Венеційського фестивалю варті уваги?