Американская дива Ким Кардашян любит поражать своими выходами, поэтому не обошлось и на этот раз без ее впечатляющего образа на Венецианском кинофестивале. Знаменитость выбрала странный фасон платья, который напоминал боди, которое разделяло юбку до вида брюк.

Венецианский кинофестиваль в самом разгаре, поэтому звезды первой величины съезжаются, чтобы продемонстрировать свои роскошные образы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ким Кардашян. На важном светском событии появилась американская светская львица Ким Кардашян, которая в очередной раз всех затмила своим выходом.

Как выглядела Ким Кардашьян на кинофестивале?

На церемонию вручения DVF Awards Ким Кардашьян пришла в кутюрном наряде от бренда Maison Margiela. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" выбрала для себя платье из осенне-зимней коллекции 2025 года.

Что известно о Венецианском кинофестивале?



Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире. Его основали еще в 1932 году. Ежегодно в сентябре фестиваль проходит на острове Лидо, а главным призом за лучший фильм считается "Золотой лев".

Ким примерила любимый фасон, который обтягивал ее тело. Платье светло-сиреневого оттенка состояло из трех частей – боди, длинной юбки и накидки на плечах, переходящей в шлейф.

Знаменитость распустила волосы и только выпрямила их, а визажисты сделали ее любимый мейк с акцентом на коричневых губах.

Этот кутюрный наряд для бренда Maison Margiela создал новый креативный директор Гленн Мартенс. Дебютную коллекцию бельгиец создал после того, как Джон Гальяно покинул пост Модного дома, для которого работал 10 лет.

Какие еще образы Венецианского фестиваля достойны внимания?