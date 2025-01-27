"Колесу балансу" – це психологічна вправа, що допомагає проаналізувати стан справ у вашому житті. Ви зможете легко зрозуміти, яка галузь потребує доопрацювання, пише 24 Канал.

Як створити колесо балансу

Варіацій цієї вправи багато. Головне, що потрібно розуміти: "колесо" має відповідати саме вашому запиту.

Зазвичай, колесо має 8 основних секторів:

  • фінанси – дохід, фінансова забезпеченість, інвестиції;
  • здоров'я – самопочуття, активність харчування, режим, сон;
  • кар'єра – професія, бізнес, покликання, перспективи;
  • оточення – родина, друзі;
  • стосунки – секс, кохання, романтика;
  • хобі – творчість, саморозвиток;
  • особистісний ріст – самовдосконалення, тренінги, курси;
  • духовність – мистецтво, духовний розвиток.


Психологічна техніка, аби проаналізувати своє життя / Фото Pinterest

Сектори можуть змінюватись, залежно від ваших життєвих пріоритетів. Також ви можете конкретизувати, наприклад, замість хобі написати блог чи малювання.

Як провести аналіз, по колесу балансу:

  • центр колеса – 0, остання дуга – 10;
  • оцінюємо по цій шкалі всі галузі (краще обрати різнокольорові олівці, аби усе виглядало наочно);
  • відповідайте чесно, не перебільшуйте свої досягнення.


Як змінити своє життя / Фото Pexels

Після того як ви закінчите, у вас буде наочна модель, що демонструватиме стан справ у вашому житті. Далі потрібно визначити цілі на майбутнє. Тобто, відповісти на питання: "Якою має бути оцінка цих сфер через рік". Вам необов'язково доводити усе до 10, достатньо обрати декілька пріоритетних галузей.

Після цього складіть план дій. Наприклад:

  • шоб покращити здоров'я, я почну ходити на тренування і спати мінімум 8 годин;
  • аби покращити стосунки з партнером, я буду приділяти йому більше уваги.

Готово! Тепер вам гарантовано вдасться покращити своє життя.