"Колеса баланса" – это психологическое упражнение, помогающее проанализировать состояние дел в вашей жизни. Вы сможете легко понять, какая отрасль нуждается в доработке, пишет 24 Канал.
Как создать колесо баланса
Вариаций этого упражнения много. Главное, что нужно понимать: "колесо" должно соответствовать именно вашему запросу.
Обычно, колесо имеет 8 основных секторов:
- финансы – доход, финансовая обеспеченность, инвестиции;
- здоровье – самочувствие, активность питание, режим, сон;
- карьера – профессия, бизнес, призвание, перспективы;
- окружение – семья, друзья;
- отношения – секс, любовь, романтика;
- хобби – творчество, саморазвитие;
- личностный рост – самосовершенствование, тренинги, курсы;
- духовность – искусство, духовное развитие.
Психологическая техника, чтобы проанализировать свою жизнь / Фото Pinterest
Секторы могут меняться, в зависимости от ваших жизненных приоритетов. Также вы можете конкретизировать, например, вместо хобби написать блог или рисование.
Как провести анализ, по колесу баланса:
- центр колеса – 0, последняя дуга – 10;
- оцениваем по этой шкале все области (лучше выбрать разноцветные карандаши, чтобы все выглядело наглядно);
- отвечайте честно, не преувеличивайте свои достижения.
Как изменить свою жизнь / Фото Pexels
После того как вы закончите, у вас будет наглядная модель, демонстрирующая состояние дел в вашей жизни. Далее нужно определить цели на будущее. То есть, ответить на вопрос: "Какой должна быть оценка этих сфер через год". Вам необязательно доводить все до 10, достаточно выбрать несколько приоритетных отраслей.
После этого составьте план действий. Например:
- чтобы улучшить здоровье, я начну ходить на тренировки и спать минимум 8 часов;
- дабы улучшить отношения с партнером, я буду уделять ему больше внимания.
Готово! Теперь вам гарантированно удастся улучшить свою жизнь.