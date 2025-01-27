Як колесо допоможе назавжди змінити ваше життя

Щоденно нас захоплює потік справ, які обов'язково треба виконати. У всіх цих буденних турботах ми часто забуваємо про найголовніше – самих себе.

"Колесу балансу" – це психологічна вправа, що допомагає проаналізувати стан справ у вашому житті. Ви зможете легко зрозуміти, яка галузь потребує доопрацювання, пише 24 Канал.

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Як створити колесо балансу

Варіацій цієї вправи багато. Головне, що потрібно розуміти: "колесо" має відповідати саме вашому запиту.

Зазвичай, колесо має 8 основних секторів:

фінанси – дохід, фінансова забезпеченість, інвестиції;

здоров'я – самопочуття, активність харчування, режим, сон;

кар'єра – професія, бізнес, покликання, перспективи;

оточення – родина, друзі;

стосунки – секс, кохання, романтика;

хобі – творчість, саморозвиток;

особистісний ріст – самовдосконалення, тренінги, курси;

духовність – мистецтво, духовний розвиток.



Психологічна техніка, аби проаналізувати своє життя / Фото Pinterest

Сектори можуть змінюватись, залежно від ваших життєвих пріоритетів. Також ви можете конкретизувати, наприклад, замість хобі написати блог чи малювання.

Як провести аналіз, по колесу балансу:

центр колеса – 0, остання дуга – 10;

оцінюємо по цій шкалі всі галузі (краще обрати різнокольорові олівці, аби усе виглядало наочно);

відповідайте чесно, не перебільшуйте свої досягнення.



Як змінити своє життя / Фото Pexels

Після того як ви закінчите, у вас буде наочна модель, що демонструватиме стан справ у вашому житті. Далі потрібно визначити цілі на майбутнє. Тобто, відповісти на питання: "Якою має бути оцінка цих сфер через рік". Вам необов'язково доводити усе до 10, достатньо обрати декілька пріоритетних галузей.

Після цього складіть план дій. Наприклад:

шоб покращити здоров'я, я почну ходити на тренування і спати мінімум 8 годин;

аби покращити стосунки з партнером, я буду приділяти йому більше уваги.

Готово! Тепер вам гарантовано вдасться покращити своє життя.