Як колесо допоможе назавжди змінити ваше життя
- "Колесо балансу" - це психологічна вправа для аналізу різних сфер життя.
- Колесо зазвичай має 8 секторів, які позначають найпріоритетніші галузі життя.
Щоденно нас захоплює потік справ, які обов'язково треба виконати. У всіх цих буденних турботах ми часто забуваємо про найголовніше – самих себе.
"Колесу балансу" – це психологічна вправа, що допомагає проаналізувати стан справ у вашому житті. Ви зможете легко зрозуміти, яка галузь потребує доопрацювання, пише 24 Канал.
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Як створити колесо балансу
Варіацій цієї вправи багато. Головне, що потрібно розуміти: "колесо" має відповідати саме вашому запиту.
Зазвичай, колесо має 8 основних секторів:
- фінанси – дохід, фінансова забезпеченість, інвестиції;
- здоров'я – самопочуття, активність харчування, режим, сон;
- кар'єра – професія, бізнес, покликання, перспективи;
- оточення – родина, друзі;
- стосунки – секс, кохання, романтика;
- хобі – творчість, саморозвиток;
- особистісний ріст – самовдосконалення, тренінги, курси;
- духовність – мистецтво, духовний розвиток.
Психологічна техніка, аби проаналізувати своє життя / Фото Pinterest
Сектори можуть змінюватись, залежно від ваших життєвих пріоритетів. Також ви можете конкретизувати, наприклад, замість хобі написати блог чи малювання.
Як провести аналіз, по колесу балансу:
- центр колеса – 0, остання дуга – 10;
- оцінюємо по цій шкалі всі галузі (краще обрати різнокольорові олівці, аби усе виглядало наочно);
- відповідайте чесно, не перебільшуйте свої досягнення.
Як змінити своє життя / Фото Pexels
Після того як ви закінчите, у вас буде наочна модель, що демонструватиме стан справ у вашому житті. Далі потрібно визначити цілі на майбутнє. Тобто, відповісти на питання: "Якою має бути оцінка цих сфер через рік". Вам необов'язково доводити усе до 10, достатньо обрати декілька пріоритетних галузей.
Після цього складіть план дій. Наприклад:
- шоб покращити здоров'я, я почну ходити на тренування і спати мінімум 8 годин;
- аби покращити стосунки з партнером, я буду приділяти йому більше уваги.
Готово! Тепер вам гарантовано вдасться покращити своє життя.