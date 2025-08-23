Коли спадає літня спека, а вулиці міста наповнюються ароматом каштанів, мода входить у свою улюблену пору – осінь. Це сезон, коли багатошаровість стає способом вираження стилю, текстури виходять на перший план, а кольори говорять голосніше за тисячу слів. Осінь 2025 не боїться яскравих відтінків.

Цього сезону кольори – не просто естетика, а прояв упевненості, елегантності та сучасної жіночності, передає 24 Канал із посиланням на City Magazine.

Які модні кольори осені 2025?

Пудрово-рожевий

Пудро-рожевий заполонить осінні образи у 2025 році / Фото Zara

Цьогоріч модні будинки представляють його як витончену альтернативу класичній нюдовій палітрі. Цей відтінок ідеально пасує власницям світлої або оливкової шкіри, особливо гарно поєднується з золотом, бежем і карамеллю.

Найкраще виглядає в мінімалістичних силуетах: вільні костюми, драпіровані шовки або структуровані вовняні піджаки. Якщо хочеться сміливого поєднання – комбінуйте з м'яким темно-синім або вершково-жовтим. А класика – це пудрово-рожевий із шоколадно-коричневим: поєднання, яке ніколи не підведе.

Червоний чилі

Червоний чилі має найкращий вигляд як монохромний образ / Фото Zar

Відтінок, який пасує як світлій, так і темній шкірі, заполонив осінь 2025: вовняні пальта, вечірні комбінезони, шкіряні аксесуари.

Найефектніше виглядає як монохромний образ – з голови до п'ят. Але якщо хочеться балансу – графітовий сірий, темно-синій або кавовий стануть чудовими доповненнями. У поєднанні з кремово-білим цей відтінок дає сучасну відповідь на ретро-гламур.

Мохіто-коричневий

Мохіто-коричневий чудово комбінується з природними відтінками / Фото Zara

Глибокий, але м'який, мохіто-коричневий не новачок у світі моди, проте цього року його енергія більш зріла, розкішна й необхідна як ніколи.

Ідеально поєднується з природними відтінками – пісочним, теракотовим, оливковим. А також несподівано добре – з пастельно-блакитним або яскраво-рожевим. Для найвишуканішого ефекту варто грати з текстурами одного відтінку – шовк, вовна, шкіра – для створення монохромного образу.

Відтінки синього

Різні відтінки синього будуть у моді цього сезону / Фото Zara

Цьогоріч синій – це не лише класичний navy. Осінь 2025 розтягує його спектр від світлого небесного до електричного кобальту. Це колір, що заспокоює, але ніколи не буває нудним. Кобальтовий гарно виглядає в контрасті з білим чи карамельним, а пастельний – створює м'яку повітряну елегантність.

Він чудово поєднується зі шкірою, денімом або чорним оксамитом. Особливо пасує людям з холодним тоном шкіри, але з правильним відтінком може вписатися і в теплу палітру. Якщо хочеться носити синій як нейтральну базу – поєднуйте різні його відтінки в одному образі: результат буде вишуканим, свіжим та ефектним.

Фісташковий зелений

Фісташковий – осінній тренд 2025 року / Фото Zara

Зухвалий на перший погляд, але напрочуд носибельний, фісташковий зелений – як незабутній аромат, що залишається в кімнаті після вашого виходу. Ключ до його носіння – баланс. Поєднуйте цей колір з теплими бежевими, темно-коричневими або чорними відтінками, щоб підкреслити його сучасний характер.

Найкраще він виглядає в мінімалістичних фасонах – тренч, вільний светр, структурований жакет. Ідеальний для тих, хто хоче базовий гардероб з родзинкою.

Фіолетовий

Фіолетовий – найсміливіший вибір цієї осені / Фото Zara

Він пасує блондинкам, брюнеткам, рудим – усім, хто наважується носити щось не просто "приємне", а виняткове.

Поєднується з темним денімом, чорною шкірою, а для найсміливіших – із гірчично-жовтим або крижаним блакитним. Хоча багато хто вважає його вечірнім кольором, цього року він заслуговує на світло дня – навіть якщо це понеділок і ви просто йдете по каву.