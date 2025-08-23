Когда спадает летняя жара, а улицы города наполняются ароматом каштанов, мода входит в свою любимую пору – осень. Это сезон, когда многослойность становится способом выражения стиля, текстуры выходят на первый план, а цвета говорят громче тысячи слов. Осень 2025 не боится ярких оттенков.

В этом сезоне цвета – не просто эстетика, а проявление уверенности, элегантности и современной женственности, передает 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Какие модные цвета осени 2025?

Пудрово-розовый

Пудро-розовый заполонит осенние образы в 2025 году / Фото Zara

В этом году модные дома представляют его как изящную альтернативу классической нюдовой палитре. Этот оттенок идеально подходит обладательницам светлой или оливковой кожи, особенно хорошо сочетается с золотом, бежем и карамелью.

Лучше всего смотрится в минималистичных силуэтах: свободные костюмы, драпированные шелка или структурированные шерстяные пиджаки. Если хочется смелого сочетания – комбинируйте с мягким темно-синим или сливочно-желтым. А классика – это пудрово-розовый с шоколадно-коричневым: сочетание, которое никогда не подведет.

Красный чили

Красный чили лучше всего выглядит как монохромный образ / Фото Zar

Оттенок, который подходит как светлой, так и темной коже, заполонил осень 2025: шерстяные пальто, вечерние комбинезоны, кожаные аксессуары.

Эффектнее всего смотрится как монохромный образ – с головы до пят. Но если хочется баланса – графитовый серый, темно-синий или кофейный станут отличными дополнениями. В сочетании с кремово-белым этот оттенок дает современный ответ на ретро-гламур.

Мохито-коричневый

Мохито-коричневый прекрасно комбинируется с естественными оттенками / Фото Zara

Глубокий, но мягкий, мохито-коричневый не новичок в мире моды, однако в этом году его энергия более зрелая, роскошная и необходима как никогда.

Идеально сочетается с естественными оттенками – песочным, терракотовым, оливковым. А также неожиданно хорошо – с пастельно-голубым или ярко-розовым. Для самого изысканного эффекта стоит играть с текстурами одного оттенка – шелк, шерсть, кожа – для создания монохромного образа.

Оттенки синего

Различные оттенки синего будут в моде в этом сезоне / Фото Zara

В этом году синий – это не только классический navy. Осень 2025 растягивает его спектр от светлого небесного до электрического кобальта. Это цвет, что успокаивает, но никогда не бывает скучным. Кобальтовый хорошо смотрится в контрасте с белым или карамельным, а пастельный – создает мягкую воздушную элегантность.

Он прекрасно сочетается с кожей, денимом или черным бархатом. Особенно подходит людям с холодным тоном кожи, но с правильным оттенком может вписаться и в теплую палитру. Если хочется носить синий как нейтральную базу – сочетайте разные его оттенки в одном образе: результат будет изысканным, свежим и эффектным.

Фисташковый зеленый

Фисташковый – осенний тренд 2025 года / Фото Zara

Дерзкий на первый взгляд, но удивительно носибельный, фисташковый зеленый – как незабываемый аромат, остающийся в комнате после вашего выхода. Ключ к его ношению – баланс. Сочетайте этот цвет с теплыми бежевыми, темно-коричневыми или черными оттенками, чтобы подчеркнуть его современный характер.

Лучше всего он смотрится в минималистичных фасонах – тренч, свободный свитер, структурированный жакет. Идеален для тех, кто хочет базовый гардероб с изюминкой.

Фиолетовый

Фиолетовый – самый смелый выбор этой осени / Фото Zara

Он подходит блондинкам, брюнеткам, рыжим – всем, кто решается носить что-то не просто "приятное", а исключительное.

Сочетается с темным денимом, черной кожей, а для самых смелых – с горчично-желтым или ледяным голубым. Хотя многие считают его вечерним цветом, в этом году он заслуживает света дня – даже если это понедельник и вы просто идете за кофе.