6 кольорів, у яких варто зустрічати Новий рік: притягнуть у життя бажане
- Астрологи рекомендують обирати певні кольори для зустрічі Нового року, оскільки вони можуть приносити успіх і щастя.
- До рекомендованих кольорів входять червоний, оливковий, металік, ніжно-рожевий, бордовий і синій, кожен з яких має свою символіку і вплив.
У грудні більшість дівчат задумуються над образами в Новий рік. Астрологи кажуть, що деякі кольори працюють як невеликі талісмани. Саме тому варто обрати певний відтінок, щоб привернути у життя успіх та щастя.
Колір здатен впливати на наш емоційний стан, тому правильний відтінок може стати маленьким магнітом для успіху, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Яскравий колір активізовує енергію й допомагає відчути себе відкритішим до нових можливостей, а глибокі тони створюють ауру стабільності.
Кожен колір несе певну символіку. Золотий асоціюється з достатком, червоний – з рішучістю, а синій – зі спокоєм. У поєднанні з правильним настроєм ці відтінки допомагають сфокусуватися на бажаному.
У яких кольорах варто зустрічати Новий рік?
Червоний
Це класика зимових свят. Насичений відтінок привертає любов, посилює впевненість в собі та створює образ рішучої людини. Ідеально підійде для тих, хто планує серйозні кроки в новому році.
Кольори суконь на Новий рік / Фото Vogue
Оливковий
Такий відтінок стане стильною альтернативою традиційному зеленому кольору. Оливковий дарує відчуття спокою, стабільності та внутрішньої опори. Такий колір підходить тим, хто прагне гармонії та комфорту.
Кольори суконь на Новий рік / Фото Vogue
Металік
Срібло та золото є позачасовими фаворитами святкових вечірок. Відтінок символізує достаток, успіх та нові можливості. А ще такий колір на Новий рік завжди виглядає святково та розкішно.
Кольори суконь на Новий рік / Фото Vogue
Ніжно-рожевий
Актуальний відтінок сезону доволі ніжний та м’який. Він чудово підійде для тих, хто хоче виглядати красиво та мінімалістично.
Кольори суконь на Новий рік / Фото Vogue
Бордовий
Цей глибокий та шляхетний колір додає розкоші. Він асоціюється з благополуччям, силою та смаком. Ідеально виглядатиме з сукнею та пальтом одного кольору.
Кольори суконь на Новий рік / Фото Vogue
Синій
Темний та холодний відтінок дарує вишуканий та врівноважений образ. Колір ідеально підходить на Новий рік, коли хочеться змін.
Кольори суконь на Новий рік / Фото Vogue
А от популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.
Які ще поради треба знати?
Кінський хвіст є найкращою зачіскою на 2026 рік, оскільки він підходить до будь-якого вбрання і додає образу елегантності.
На Новий рік 2026 не варто одягати старий, зношений або брудний одяг, щоб уникнути бідності та застою.
Часті питання
