6 цветов, в которых стоит встречать Новый год: притянут в жизнь желаемое

В декабре большинство девушек задумываются над образами в Новый год. Астрологи говорят, что некоторые цвета работают как небольшие талисманы. Именно поэтому стоит выбрать определенный оттенок, чтобы привлечь в жизнь успех и счастье.

Цвет способен влиять на наше эмоциональное состояние, поэтому правильный оттенок может стать маленьким магнитом для успеха, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Яркий цвет активизирует энергию и помогает почувствовать себя более открытым к новым возможностям, а глубокие тона создают ауру стабильности.

Читайте также Наденьте эти украшения в новогоднюю ночь, чтобы привлечь успех

Каждый цвет несет определенную символику. Золотой ассоциируется с достатком, красный – с решительностью, а синий – со спокойствием. В сочетании с правильным настроем эти оттенки помогают сфокусироваться на желаемом.

В каких цветах стоит встречать Новый год?

Красный

Это классика зимних праздников. Насыщенный оттенок привлекает любовь, усиливает уверенность в себе и создает образ решительного человека. Идеально подойдет для тех, кто планирует серьезные шаги в новом году.



Цвета платьев на Новый год / Фото Vogue

Оливковый

Такой оттенок станет стильной альтернативой традиционному зеленому цвету. Оливковый дарит ощущение покоя, стабильности и внутренней опоры. Такой цвет подходит тем, кто стремится к гармонии и комфорту.



Цвета платьев на Новый год / Фото Vogue

Металлик

Серебро и золото являются вневременными фаворитами праздничных вечеринок. Оттенок символизирует достаток, успех и новые возможности. А еще такой цвет на Новый год всегда выглядит празднично и роскошно.



Цвета платьев на Новый год / Фото Vogue

Нежно-розовый

Актуальный оттенок сезона довольно нежный и мягкий. Он прекрасно подойдет для тех, кто хочет выглядеть красиво и минималистично.



Цвета платьев на Новый год / Фото Vogue

Бордовый

Этот глубокий и благородный цвет добавляет роскоши. Он ассоциируется с благополучием, силой и вкусом. Идеально будет смотреться с платьем и пальто одного цвета.



Цвета платьев на Новый год / Фото Vogue

Синий

Темный и холодный оттенок дарит изысканный и уравновешенный образ. Цвет идеально подходит на Новый год, когда хочется перемен.



Цвета платьев на Новый год / Фото Vogue

А вот популярные варианты маникюра на Новый год включают блестки, бархатный эффект, "пряничное латте", ярко-красный и бежевые ногти, пишет In Journal. Трендовыми цветами являются глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный.

Какие еще советы надо знать?