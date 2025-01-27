Кожна дівчина хоче, щоб її волосся було красивим та блискучим, втім для цього за ним треба правильно доглядати, пише 24 Канал. Не всі мають шовковисте волосся від природи, тому дуже важливу роль відіграє грамотний догляд за локонами й знання того, що саме треба використовувати після шампуню.

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Що наносити на волосся після шампуню – кондиціонер чи маску

Дівчатам потрібно запам’ятати раз і назавжди – спочатку наноситься на волосся маска, а після цього вже кондиціонер. Така послідовність має пояснення. Після миття волосся шампунем, лусочки волосся відкриваються. Маска ідеально проникає глибоко в структуру волосся, забезпечуючи пасмам живлення.

Кондиціонер вже закриває лусочки й зберігає всі корисні компоненти маски, додаючи волоссю гладкість та блиск. Якщо не дотримуватися такої послідовності, то результату від цих засобів не буде ніякого. Після застосування кондиціонера волосся легко розчісується, перестає електризуватися та навіть допомагає уникнути пошкодження локонів від гарячих температур під час укладання.



Маска та кондиціонер є важливими засобами для волосся / Фото Pexels

Маску потрібно нанести на вологе волосся по всій довжині, уникаючи коренів. Можна залишити її на волоссі приблизно на 5 – 10 хвилин, а тоді ретельно змити водою. У масці міститься багато активних інгредієнтів, які є важливими для волосся – це олії, протеїни, вітаміни та інші корисні компоненти. Засіб також зменшує ламкість та покращує еластичність волосся.

Після маски нанесіть кондиціонер, але вже на коротший термін часу, 2 – 3 хвилин буде цілком достатньо. Змийте волосся теплою, а потім прохолодною водою, щоб надати йому блиску.

Правильне використання маски та кондиціонера в такій послідовності, забезпечить йому відновлення й захист.