Каждая девушка хочет, чтобы ее волосы были красивыми и блестящими, впрочем для этого за ними надо правильно ухаживать, пишет 24 Канал. Не все имеют шелковистые волосы от природы, поэтому очень важную роль играет грамотный уход за локонами и знания того, что именно надо использовать после шампуня.

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Что наносить на волосы после шампуня – кондиционер или маску

Девушкам нужно запомнить раз и навсегда – сначала наносится на волосы маска, а после этого уже кондиционер. Такая последовательность имеет объяснение. После мытья волос шампунем, чешуйки волос открываются. Маска идеально проникает глубоко в структуру волос, обеспечивая прядям питание.

Кондиционер уже закрывает чешуйки и сохраняет все полезные компоненты маски, придавая волосам гладкость и блеск. Если не придерживаться такой последовательности, то результата от этих средств не будет никакого. После применения кондиционера волосы легко расчесываются, перестают электризоваться и даже помогает избежать повреждения локонов от горячих температур во время укладки.



Маска и кондиционер являются важными средствами для волос / Фото Pexels

Маску нужно нанести на влажные волосы по всей длине, избегая корней. Можно оставить ее на волосах примерно на 5 – 10 минут, а тогда тщательно смыть водой. В маске содержится много активных ингредиентов, которые важны для волос – это масла, протеины, витамины и другие полезные компоненты. Средство также уменьшает ломкость и улучшает эластичность волос.

После маски нанесите кондиционер, но уже на более короткий срок времени, 2 – 3 минут будет вполне достаточно. Смойте волосы теплой, а затем прохладной водой, чтобы придать им блеск.

Правильное использование маски и кондиционера в такой последовательности, обеспечит им восстановление и защиту.