Ще понад кілька тисяч років тому єгиптяни, римляни та греки використовували розмарин для догляду за красою, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чим корисний розмарин для волосся

Розмарин в косметології використовують в засобах для волосся та продуктах для догляду за шкірою. Ароматна трава сприяє покращенню кровообігу та боротьбі з передчасним старінням завдяки антиоксидантним властивостям.

У розмарині містяться антиоксиданти, а саме – розмаринова кислота, яка захищає шкіру. Протизапальні та антибактеріальні властивості розмарину лікують шкірні захворювання й покращують здоров’я волосся.

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У мережі часто зустрічалися відеоролики про те, як олія та екстракт розмарину стимулюють ріст волосся та навіть запобігають випадінню, яке особливо рясно спостерігається на початку весни. Також засоби є ефективними при свербінні шкіри голови та при наявності лупи.

Цікаво! Для кращого стану волосся можна у шампунь додавати сіль. Більше про цей цікавий лайфхак ми розповіли у нашому матеріалі.

Блогерка Олена Метельська розповіла простий та легкий рецепт приготування розмаринової води, який зможе повторити кожна дівчина. Єдине застереження – з розмариновою водою слід бути обережними блондинкам, оскільки вода може трохи затемнити корені.

Приготування розмаринової води: дивіться відео

Щоб досягнути найкращого ефекту, засоби з розмарином наносять на корені волосся та шкіру голови й масажують для того, щоб продукт краще увібрався. Ароматна трава у складі засобів допомагає волоссю залишатися свіжим, а пасмам – м’якими. Загалом волосся можна масажувати хоч щодня по 5 хвилин для кращого кровообігу.

Розмарин в косметичній індустрії цінується за протизапальні властивості, тож є важливим компонентом в засобах проти акне.