На те як часто потрібно робити фарбування впливає багато факторів. Зокрема, тип та стан волосся, пише 24 Канал.
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Фактори, що впливають на частоту фарбування коренів волосся
- Тип і структура волосся
Якщо ваше волосся тонке або пошкоджене, проводити фарбування часто не рекомендується. Оскільки це може ще більше послабити волосся. У такому випадку варто обмежити фарбування коренів і робити його раз на хоча б на 6 – 8 тижнів.
Чи можна фарбувати корені волосся раз на 3 тижні / Фото Pexels
Зверніть увагу! А от у випадку, якщо ваше волосся здорове і міцне, то фарбування можна здійснювати частіше – раз на 4 тижні, однак, все ж робити занадто малий інтервал між процедурами не варто.
- Тип фарби
Перманентна або стійка фарба достатньо глибоко проникає у структуру волосся. Тому фарбування нею має здійснюватися хоча б раз на 4 – 6 тижнів. Якщо це робити частіше, волосся можна пересушити.
Також можна скористатися напівперманентною фарбою (напівстійкою). Вона не має такого сильного впливу на волосся. Підфарбовувати корені нею можна раз на 3 – 4 тижні.
Як зберегти волосся від пошкодження при частому фарбуванні / Фото Pexels
Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.
Як захистити волосся під час фарбування коренів
Щоб зберегти здоров'я волосся навіть при частому фарбуванні, дотримуйтесь таких порад:
- використовуйте якісні фарби, які мають хороший склад;
- регулярно робіть живильні маски та кондиціонери для волосся;
- уникайте надмірного використання фенів та інших пристроїв для укладки, що можуть перегрівати волосся.