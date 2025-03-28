На те як часто потрібно робити фарбування впливає багато факторів. Зокрема, тип та стан волосся, пише 24 Канал.

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Фактори, що впливають на частоту фарбування коренів волосся

Тип і структура волосся

Якщо ваше волосся тонке або пошкоджене, проводити фарбування часто не рекомендується. Оскільки це може ще більше послабити волосся. У такому випадку варто обмежити фарбування коренів і робити його раз на хоча б на 6 – 8 тижнів.



Чи можна фарбувати корені волосся раз на 3 тижні / Фото Pexels

Зверніть увагу! А от у випадку, якщо ваше волосся здорове і міцне, то фарбування можна здійснювати частіше – раз на 4 тижні, однак, все ж робити занадто малий інтервал між процедурами не варто.

Тип фарби

Перманентна або стійка фарба достатньо глибоко проникає у структуру волосся. Тому фарбування нею має здійснюватися хоча б раз на 4 – 6 тижнів. Якщо це робити частіше, волосся можна пересушити.

Також можна скористатися напівперманентною фарбою (напівстійкою). Вона не має такого сильного впливу на волосся. Підфарбовувати корені нею можна раз на 3 – 4 тижні.



Як зберегти волосся від пошкодження при частому фарбуванні / Фото Pexels

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Як захистити волосся під час фарбування коренів

Щоб зберегти здоров'я волосся навіть при частому фарбуванні, дотримуйтесь таких порад: