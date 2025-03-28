На то как часто нужно делать окрашивание влияет много факторов. В частности, тип и состояние волос, пишет 24 Канал.

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Факторы, влияющие на частоту окрашивания корней волос

Тип и структура волос

Если ваши волосы тонкие или поврежденные, проводить окрашивание часто не рекомендуется. Поскольку это может еще больше ослабить волосы. В таком случае стоит ограничить окрашивание корней и делать его раз в хотя бы в 6 – 8 недель.



Можно ли красить корни волос раз в 3 недели / Фото Pexels

Обратите внимание! А вот в случае, если ваши волосы здоровые и крепкие, то окрашивание можно осуществлять чаще – раз в 4 недели, однако все же делать слишком малый интервал между процедурами не стоит.

Тип краски

Перманентная или стойкая краска достаточно глубоко проникает в структуру волос. Поэтому окрашивание ею должно осуществляться хотя бы раз в 4 – 6 недель. Если это делать чаще, волосы можно пересушить.

Также можно воспользоваться полуперманентной краской (полустойкой). Она не оказывает такого сильного воздействия на волосы. Подкрашивать корни ею можно раз в 3 – 4 недели.



Как сохранить волосы от повреждения при частом окрашивании / Фото Pexels

Ефект дорогого, доглянутого волосся немов з салону – це не лише про правильно підібраний догляд, а й про якісну фарбу. Відтінки, що імітують природні переливи, м’які переходи кольору та сяючі текстури – усе це можливо завдяки крем-фарбам Avena, які забезпечують волоссю неповторний блиск і насиченість кольору.

Как защитить волосы во время окрашивания корней

Чтобы сохранить здоровье волос даже при частом окрашивании, следуйте таким советам: