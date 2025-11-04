Королева Ранія вигуляла штани, які захочуть купити всі: виглядають на мільйон

Йорданська королева відома своїм бездоганним смаком в одязі. Ранія кожного разу демонструє бездоганні виходи, а її останній аутфіт справив неймовірне враження на її прихильників.

Її Величність з’явилася на саміті One Young у Мюнхені у Мюнхені в дуже свіжому образі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ранії. На важливу подію королева Ранія приміряла аутфіт у зелених відтінках.

Які модні штани одягнула королева Ранія?

Ранія одягнула м’ятну футболку, яку доповнила зеленими штанами з градієнтом, що гармонійно зливалися в одне ціле з футболкою. Такі цікаві штани королева придбала від бренду Alaïa.

У тон до образу Її Величність одягнула туфлі фісташкового відтінку й плетену сумку м’ятного відтінку від Bottega Veneta. Зверху Ранія одягнула зелену куртку-жакет з коміром та ремінцем на подолі.

Королева обожнює вкладати волосся у локони, тож створила свою фірмову зачіску, доповнила образ базовими прикрасами та ніжним макіяжем.

Зелені штани з градієнтом мають дивовижний ефект і мають всі шанси стати популярними цього року. У багатьох магазинах вже починають продаватися джинси з градієнтом, які полюбляться багатьом модницям.

Восени в моді шкіряні, вельветові штани та кльош, які допоможуть підкреслити індивідуальність, пише Cosmopolitan. Шкіряні штани можуть бути в кольорі бордо або зеленого відтінку, вельветові – коричневого чи яскравого кольору, а штани кльош – для створення ретро-образів.

