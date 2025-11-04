Королева Рания выгуляла брюки, которые захотят купить все: выглядят на миллион

Иорданская королева известна своим безупречным вкусом в одежде. Рания каждый раз демонстрирует безупречные выходы, а ее последний аутфит произвел невероятное впечатление на ее поклонников.

Ее Величество появилась на саммите One Young в Мюнхене в Мюнхене в очень свежем образе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Рании. На важное событие королева Рания примерила аутфит в зеленых оттенках.

Какие модные брюки надела королева Рания?

Рания надела мятную футболку, которую дополнила зелеными брюками с градиентом, что гармонично сливались в одно целое с футболкой. Такие интересные брюки королева приобрела от бренда Alaïa.

В тон к образу Ее Величество надела туфли фисташкового оттенка и плетеную сумку мятного оттенка от Bottega Veneta. Сверху Рания надела зеленую куртку-жакет с воротником и ремешком на подоле.

Королева обожает укладывать волосы в локоны, поэтому создала свою фирменную прическу, дополнила образ базовыми украшениями и нежным макияжем.

Зеленые брюки с градиентом имеют удивительный эффект и имеют все шансы стать популярными в этом году. Во многих магазинах уже начинают продаваться джинсы с градиентом, которые понравятся многим модницам.

Осенью в моде кожаные, вельветовые брюки и клеш, которые помогут подчеркнуть индивидуальность, пишет Cosmopolitan. Кожаные брюки могут быть в цвете бордо или зеленого оттенка, вельветовые – коричневого или яркого цвета, а брюки клеш – для создания ретро-образов.

