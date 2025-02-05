Королева Йорданії Ранія вже багато років просуває свою країну по всьому світу завдяки лідерським навичкам, пише 24 Канал з посиланням на Daily Jang.

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Образ Ранії

Її Величність обожнює стильно одягатися, тож постійно демонструє на собі чарівні образи. Для поїздки в Рим вона обрала для себе трендову водолазку у відтінку мокко, яку поєднала з довгою спідницею довжини максі на високій посадці. Спідниця навіть дещо нагадує дуже широкі штани палаццо.

Аутфіт Ранія довершила яскравими жовтими туфлями на підборах та лаконічною сірою сумкою у місяцеподібному вигляді. Її Величність зробила вишукану зачіску. Її образ доповнив хвіст з локонами та передніми пасмами. Королева також одягнула подовгасті золоті сережки, браслет та годинник Apple Watch.

А от перша леді Італії Лаура Маттарелла на зустріч з Її Величністю прийшла у рожевій сукні з V-подібним вирізом довжиною нижче колін, яку підкреслила бежевими замшевими туфлями на невисоких підборах та рожевою сумкою. Вона розпустила волосся й довершила ніжний образ кольє з перлинками.



Ефектний вихід королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності



Ефектний вихід королеви Ранії та першої леді Італії / Фото з інстаграму королеви Ранії

Цього місяця у Римі проводиться виставка під патронатом Його Величності Короля Абдалли II. Вона включає 90 артефактів із понад 30 різних археологічних пам’яток Йорданії.