Королева Иордании Рания уже много лет продвигает свою страну по всему миру благодаря лидерским навыкам, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Jang.

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Образ Рании

Ее Величество обожает стильно одеваться, поэтому постоянно демонстрирует на себе волшебные образы. Для поездки в Рим она выбрала для себя трендовую водолазку в оттенке мокко, которую соединила с длинной юбкой длины макси на высокой посадке. Юбка даже несколько напоминает очень широкие брюки палаццо.

Аутфит Рания довершила яркими желтыми туфлями на каблуках и лаконичной серой сумкой в лунообразном виде. Ее Величество сделала изысканную прическу, ее образ дополнил хвост с локонами и передними прядями. Королева Рания надела продолговатые золотые серьги, браслет и Apple Watch.

А вот первая леди Италии Лаура Маттарелла на встречу с Ее Величеством пришла в розовом платье с V-образным вырезом длиной ниже колен, которое подчеркнула бежевыми замшевыми туфлями на невысоком каблуке и розовой сумкой. Она распустила волосы и подчеркнула нежный образ колье с жемчужинками.



Эффектный выход королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества



Эффектный выход королевы Рании и первой леди Италии / Фото из инстаграма королевы Рании

В этом месяце в Риме проводится выставка под патронатом Его Величества Короля Абдаллы II. Она включает 90 артефактов из более 30 различных археологических памятников Иордании.