Крабик з 90-х знову повертається в моду: як його стильно носити
- Крабик, популярний в 90-х, знову в тренді, символізуючи тиху розкіш та елегантність.
- Цієї осені модними є мінімалістичні крабики стриманих кольорів, які легко інтегруються в будь-який гардероб.
На модний Олімп знову повертається крабик. Кілька років тому вона знову почала бути популярною, а цієї осені вчергове опинилася в центрі уваги. Зараз крабик є символом тихої розкоші та елегантності.
У 90-х роках крабик був особливо затребуваним серед дівчат, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Крабик часто носила Дженніфер Еністон з "Друзів" чи Джулія Робертс у фільмі "Ерін Брокович".
Читайте також Модні стрижки на осінь 2025: варіанти для жінок будь-якого віку
Як зробити стильну зачіску з крабиком?
Одна проста шпилька здатна створити красивий та вишуканий образ. Завдяки крабику вдається зібрати волосся за кілька секунд й додати образу модного акценту.
Влітку модними були крабики в яскравих кольорах та з квітковим декором. А от осінь змінює правила гри – тепер у тренді мінімалістичні крабики стриманих кольорів.
Аксесуар підійде всім – дівчатам зі стрижкою каре чи з довгим волоссям. З крабиком часто створюють свої образи Кендалл Дженнер та Белла Хадід. Своїми прикладами вони показують, що ця цікава деталь однаково гарно виглядає в щоденних образах чи для вечірніх виходів.
Для тонкого волосся потрібно обирати невеликі моделі з міцним захватом, а для густого – більші й стійкіші. Серед фаворитів – кремовий, карамельний, чорний та перламутровий відтінок, які легко інтегруються в будь-який гардероб.
Раніше крабик був домашнім аксесуаром, а зараз повернувся в статус культового. Така одна невимушена деталь здатна освіжити увесь образ.
Які зачіски осені є найкращими?
- Восени будуть модні короткі стрижки, включаючи класичний боб, V-подібний зріз та шеггі з чубчиком.
- Рекомендовані зачіски – структуровані шари, прямі структуровані стрижки, об'ємне укладання для різних типів волосся.
Часті питання
Чому крабик став популярним аксесуаром в 90-х роках?
Крабик був особливо затребуваним серед дівчат у 90-х роках — його часто носили такі відомі особи, як Дженніфер Еністон з 'Друзів' та Джулія Робертс у фільмі 'Ерін Брокович'.
Які модні тенденції крабиків влітку та восени?
Влітку модними були крабики в яскравих кольорах та з квітковим декором, а восени в тренді мінімалістичні крабики стриманих кольорів.
Які поради щодо вибору крабика для різного типу волосся?
Для тонкого волосся слід обирати невеликі моделі з міцним захватом, а для густого — більші й стійкіші. Серед популярних відтінків — кремовий, карамельний, чорний та перламутровий.