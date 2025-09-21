Крабик из 90-х снова возвращается в моду: как его стильно носить
- Крабик, популярный в 90-х, снова в тренде, символизируя тихую роскошь и элегантность.
- Этой осенью модными являются минималистичные крабики сдержанных цветов, которые легко интегрируются в любой гардероб.
На модный Олимп снова возвращается крабик. Несколько лет назад она снова начала быть популярной, а этой осенью в очередной раз оказалась в центре внимания. Сейчас крабик является символом тихой роскоши и элегантности.
В 90-х годах крабик был особенно востребованным среди девушек, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Крабик часто носила Дженнифер Энистон из "Друзей" или Джулия Робертс в фильме "Эрин Брокович".
Как сделать стильную прическу с крабиком?
Одна простая заколка способна создать красивый и изысканный образ. Благодаря крабику удается собрать волосы за несколько секунд и добавить образу модного акцента.
Летом модными были крабики в ярких цветах и с цветочным декором. А вот осень меняет правила игры – теперь в тренде минималистичные крабики сдержанных цветов.
Аксессуар подойдет всем – девушкам со стрижкой каре или с длинными волосами. С крабиком часто создают свои образы Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Своими примерами они показывают, что эта интересная деталь одинаково хорошо смотрится в ежедневных образах или для вечерних выходов.
Для тонких волос нужно выбирать небольшие модели с крепким захватом, а для густых – большие и устойчивые. Среди фаворитов – кремовый, карамельный, черный и перламутровый оттенок, которые легко интегрируются в любой гардероб.
Раньше крабик был домашним аксессуаром, а сейчас вернулся в статус культового. Такая одна непринужденная деталь способна освежить весь образ.
Какие прически осени являются лучшими?
- Осенью будут модны короткие стрижки, включая классический боб, V-образный срез и шегги с челкой.
- Рекомендуемые прически – структурированные слои, прямые структурированные стрижки, объемная укладка для различных типов волос.
Частые вопросы
Почему крабик стал популярным аксессуаром в 90-х годах?
Крабик был особенно востребованным среди девушек в 90-х годах - его часто носили такие известные личности, как Дженнифер Энистон из 'Друзей' и Джулия Робертс в фильме 'Эрин Брокович'.
Какие модные тенденции крабиков летом и осенью?
Летом модными были крабики в ярких цветах и с цветочным декором, а осенью в тренде минималистичные крабики сдержанных цветов.
Какие советы по выбору крабика для разного типа волос?
Для тонких волос следует выбирать небольшие модели с крепким захватом, а для густых - более крупные и устойчивые. Среди популярных оттенков - кремовый, карамельный, черный и перламутровый.