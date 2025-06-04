Джолі стала широко відомою не тільки завдяки таланту, а і неймовірній красі. Зовнішність акторки і зараз вважається еталонною, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Безумовно, така зовнішність – результат не тільки генетичної лотереї. Джолі активно доглядає за собою і має певні секрети.

Не забувати про сонцезахист ніколи

Йдеться не про SPF. Джолі постійно носить сонцезахисні окуляри. Також акторка не забуває і про головні убори.

Правильно користуватися парфумами

Акторка вважає, що нанесення парфумів є доволі інтимною процедурою. Саме аромат, на думку Джолі, дає можливість жінці стати тою, якою вона мріє бути.

Бути собою

Джолі каже, що основа справжньої краси – розум. Вона вважає найпривабливішим в людин здатність бути собою.

Немає нічого привабливішого, ніж жінка з незалежною волею і власною думкою,

– каже акторка.

Зверніть увагу! Секретом краси Джолі також вважає любов до себе та інших, яка наповнює зсередини.

Правильний макіяж

Джолі відмічає, що вона має доволі виразні риси обличчя, саме тому їй потрібно бути обережною. Акторка робить виключно один акцент у макіяжі. До прикладу, підкреслює лише губи чи очі.

Одного разу до моєї доньки Захари завітала в гості подруга і вони запитали, чи можуть погратися моєю косметикою. Але в моїй косметичці можна знайти тільки червону помаду, підводку і туш. Тепер у мене є запасний набір косметики – на випадок, якщо хтось захоче погратися,

– розповіла акторка.

Зауважте! Акторка доволі часто акцентує на необхідності приймати своє старіння. Вона вважає, що досвід лише прикрашає жінку.