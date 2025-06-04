Джоли стала широко известной не только благодаря таланту, а и невероятной красоте. Внешность актрисы и сейчас считается эталонной, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Безусловно, такая внешность – результат не только генетической лотереи. Джоли активно ухаживает за собой и имеет определенные секреты.

Не забывать о солнцезащите никогда

Речь идет не о SPF. Джоли постоянно носит солнцезащитные очки. Также актриса не забывает и о головных уборах.

Правильно пользоваться духами

Актриса считает, что нанесение духов является довольно интимной процедурой. Именно аромат, по мнению Джоли, дает возможность женщине стать той, которой она мечтает быть.

Быть собой

Джоли говорит, что основа настоящей красоты – ум. Она считает самым привлекательным в человеке способность быть собой.

Нет ничего более привлекательного, чем женщина с независимой волей и собственным мнением,

– говорит актриса.

Обратите внимание! Секретом красоты Джоли также считает любовь к себе и другим, которая наполняет изнутри.

Правильный макияж

Джоли отмечает, что она имеет довольно выразительные черты лица, именно поэтому ей нужно быть осторожной. Актриса делает исключительно один акцент в макияже. К примеру, подчеркивает только губы или глаза.

Однажды к моей дочери Захаре пришла в гости подруга и они спросили, могут ли поиграть моей косметикой. Но в моей косметичке можно найти только красную помаду, подводку и тушь. Теперь у меня есть запасной набор косметики – на случай, если кто-то захочет поиграться,

– рассказала актриса.

Заметьте! Актриса довольно часто акцентирует на необходимости принимать свое старение. Она считает, что опыт только украшает женщину.