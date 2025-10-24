5 геніальних винаходів Крістіана Діора: вони змінили моду назавжди

24 жовтня 1957 світ попрощався з видатним модьєром Крістіаном Діором, який створив неймовірні речі, що досі не перестають бути популярними. Згадуючи знаменитого кутюр’є, ділимося його винаходами, без яких тепер складно уявити моду.

Французький дизайнер Крістін Діор голосно заявив про себе після Другої світової війни, пише 24 Канал з посиланням на Elle. 1947 року чоловік відкрив Модний дім своїм іменем та запустив власну колекцію під назвою New Look.

Чим запам’ятався Крістіан Діор?

New Look

Першою колекцією Крістіан Діор вирішив повернути жінкам відчуття краси та граційності, яких дуже бракувало в повоєнні роки. Тодішня мода йому не надто подобалася, бо в основі були широкі плечі, безформні спідниці та громіздке взуття. Представлений Діором одяг підкреслив жіночність.

Вбрання мало витончену талію, плавні лінії та вишукані деталі. Сукні з відкритими плечима, вузькою талією та розкішними спідницями стали настільки популярними, що ім’я Крістіана Діора відтоді стало відомим в усьому світі.

Барний жакет

Ще одне культове творіння Діора – Bar Jacket. Цей блейзер має окреслену талію та округлі ґудзики. Таку назву жакет отримав через те, що створюючи річ, Діор уявляв, як жінки одягатимуть його після роботи на зустріч у барі. Атласний чи шовковий жакет жінки поєднували з вузькими штанами чи класичною спідницею-олівцем.

Спідниця-олівець

До знакового елементу стилю французького бреду входить спідниця-олівець. Ця річ ефектно облягає стегна та звужується до низу, а довжина нижче коліна надає їй вишуканості. Фасон цієї спідниці став атрибутом ділового гардероба.



Вишуканий образ, який створив Крістіан Діор / Фото Getty Images

Пишна спідниця

Пишні спідниці стали візитівкою бренду Dior. Вони створювали чудову розкіш, якої так потребували жінки. Публіка була в захваті від цієї речі, тож впевнені жінки тоді додавали пишну спідницю у свій wish list.

Miss Dior

У 1947 році Крістіан Діор подарував світові перший дивовижний аромат з назвою Miss Dior. За словами дизайнера, кожна жінка, вдихаючи цей аромат, повинна була відчути себе пристрасною. Саме цей парфум залишився культовим дотепер.

Відомий дизайне Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі також розповів про улюблені кольори Крістіана Діора. За його словами, улюбленими кольорами самого кутюр’є були сірий і рожевий. Вважаючи їх найбільш елегантними і жіночними, кутюр’є відрізняв найменші відтінки цих кольорів і надавав кожному свою назву.

Також дизайнер дуже любив квіти й надихався ними, коли створював свої образи. Значну частину в його образах відігравали аксесуари. Широкий пояс на талії, банти, рукавички, елегантні капелюшки, великі браслети, сонцезахисні окуляри з заостреними верхніми кутами – стали невідʼємною частиною стилю New Look.

