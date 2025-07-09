Для більшості класикою нанесення парфумів вважається зап’ястя чи шия, втім точок пульсації на тілі є набагато більше, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Фахівці розповіли про кілька інших ділянок, на які можна й треба наносити аромат.

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Волосся

Засновник парфумерного бренду Byredo Бен Горхем вважає, що волосся зберігає запах набагато краще, ніж шкіра. Однак при нанесенні слід бути обережними, оскільки парфуми містять спирт, який може йому нашкодити. У такому випадку аромат потрібно розпилити на щітку, а тоді обережно розчесати пасма.

Місце за вухами

Вени за вухами розташовані близько до шкіри, тому розігрівають та випаровують аромат. Окрім того, після такого нанесення частина волосся автоматичне буде пахнути парфумами.



Найкращі місця для нанесення парфумів / Фото Pexels

Задня частина шиї

Завдяки такому нанесенню аромат досить довго буде залишатися на шкірі. Наносьте парфум перед тим, як одягнете речі, щоб тканина мала змогу стикнутися з ароматизованою шкірою та зберегти запах.

Внутрішня поверхня ліктя

Перед тим, як нанести аромат, зволожте шкіру універсальним лосьйоном чи кремом без запаху, а після цього пшикніть аромат. Дехто каже, що це місце довше зберігає шлейф, ніж парфум на зап’ясті.

Задня поверхня колін

Після нанесення запах аромату буде відчуватися не одразу, але згодом повітряні потоки почнуть підніматися вгору, тож аромат точно заявить про себе.

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