Для большинства классикой нанесения духов считается запястье или шея, впрочем точек пульсации на теле гораздо больше, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Специалисты рассказали о нескольких других участках, на которые можно и нужно наносить аромат.

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Волосы

Основатель парфюмерного бренда Byredo Бен Горхэм считает, что волосы сохраняют запах гораздо лучше, чем кожа. Однако при нанесении следует быть осторожными, поскольку парфюм содержит спирт, который может ему навредить. В таком случае аромат нужно распылить на щетку, а тогда осторожно расчесать пряди.

Место за ушами

Вены за ушами расположены близко к коже, поэтому разогревают и испаряют аромат. Кроме того, после такого нанесения часть волос автоматически будет пахнуть духами.



Лучшие места для нанесения духов / Фото Pexels

Задняя часть шеи

Благодаря такому нанесению аромат достаточно долго будет оставаться на коже. Наносите парфюм перед тем, как оденете вещи, чтобы ткань имела возможность соприкоснуться с ароматизированной кожей и сохранить запах.

Внутренняя поверхность локтя

Перед тем, как нанести аромат, увлажните кожу универсальным лосьоном или кремом без запаха, а после этого пшикните аромат. Некоторые говорят, что это место дольше сохраняет шлейф, чем парфюм на запястье.

Задняя поверхность коленей

После нанесения запах аромата будет ощущаться не сразу, но впоследствии воздушные потоки начнут подниматься вверх, поэтому аромат точно заявит о себе.

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